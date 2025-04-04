Как не переплачивать в ресторанах Парижа - советы туристам

Туристка наслаждается красотами Франции. Фото: Freepik

Инстаграмные кафе в Париже заманивают путешественников живописными террасами. Однако это настоящая "туристическая ловушка", ведь заведения вокруг Елисейских полей и Нотр-Дама часто имеют завышенные цены.

Об этом пишет Daily Mail.

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Местные жители посоветовали туристам, как сэкономить на блюдах в заведениях. Прогуляйтесь 10-15 минут подальше от известных достопримечательностей в городе. Заведения вблизи Эйфелевой башни, Лувра и Елисейских полей имеют завышенные цены и разочаруют вас блюдами. Немного прогулявшись, вы можете попасть в невероятные аутентичные заведения. Также избегайте распиаренных блогерами локаций.

При выборе заведений важно обращать внимание на меню на английском языке и отзывы британцев. Признаком того, что вы попали в "туристическую ловушку", являются огромные меню, переведенные на английский язык, и отзывы в Google, написанные британцами и американцами.

Девушка пьет кофе в Париже. Фото: Freepik

Заведения с меню с большим количеством блюд вряд ли поразят вас кухней. Лучше выбирать более специализированные рестораны, например, которые часто подают только блины или мороженое.

Напомним, в Италии платят кругленькую сумму за переезд в один из городов. Также мы писали о городе в Италии с самыми вкусными десертами.