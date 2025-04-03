Як уникнути злочинців в готелі — поради туристам

Експерт розкрив "червоні прапорці" у безпеці готелів
Існує багато готелів, які не приділяють увагу безпеці номерів та наражають на неприємності своїх відвідувачів. Вкрадені речі не лише зіпсують відпустку, а й додадуть суттєвих проблем.
Про те, як розпізнати небезпечні готелі, розповіли фахівці Daily Expess.
Незахищені або несправні замки в номерах
Одним з найбільших тривожних сигналів при заселенні в готель є вхідні двері, які не зачиняються належним чином. Якщо двері вашого номера не зачиняються надійно, мають зламаний засув — негайно попросіть новий номер.
Погано освітлені коридори
Темні коридори, сходи та місця для паркування загрожують безпеці відвідувачів. Добре освітлені зони відлякують потенційних зловмисників. Якщо є можливість, просіть номер поруч з основними зонами готелю, а не в ізольованих коридорах.
Відсутність охорони або стійки реєстрації
Присутність служби безпеки в готелі багато говорить про його ставлення до гостей. Якщо на стійці реєстрації не видно адміністратора або охоронця, особливо вночі, це тривожний сигнал.
Прислуга або персонал входить без дозволу
Якщо персонал готелю несподівано заходить у ваш номер без стуку або за допомогою майстер-ключа — це тривожний знак. Для власної безпеки завжди використовуйте табличку "Не турбувати", коли перебуваєте в номері.
Нагадаємо, ми розповідали, чому в аеропорту змушують вас знімати взуття. Також ми писали, чому варто відвідати термальні води Косино на Закарпатті.
Читайте Новини.LIVE!