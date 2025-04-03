Як уникнути злочинців в готелі — поради туристам

Адміністратор в готелі. Фото: Freepik

Існує багато готелів, які не приділяють увагу безпеці номерів та наражають на неприємності своїх відвідувачів. Вкрадені речі не лише зіпсують відпустку, а й додадуть суттєвих проблем.

Про те, як розпізнати небезпечні готелі, розповіли фахівці Daily Expess.

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Незахищені або несправні замки в номерах

Одним з найбільших тривожних сигналів при заселенні в готель є вхідні двері, які не зачиняються належним чином. Якщо двері вашого номера не зачиняються надійно, мають зламаний засув — негайно попросіть новий номер.

Погано освітлені коридори

Темні коридори, сходи та місця для паркування загрожують безпеці відвідувачів. Добре освітлені зони відлякують потенційних зловмисників. Якщо є можливість, просіть номер поруч з основними зонами готелю, а не в ізольованих коридорах.

Відсутність охорони або стійки реєстрації

Присутність служби безпеки в готелі багато говорить про його ставлення до гостей. Якщо на стійці реєстрації не видно адміністратора або охоронця, особливо вночі, це тривожний сигнал.

Заселення в готель. Фото: Freepik

Прислуга або персонал входить без дозволу

Якщо персонал готелю несподівано заходить у ваш номер без стуку або за допомогою майстер-ключа — це тривожний знак. Для власної безпеки завжди використовуйте табличку "Не турбувати", коли перебуваєте в номері.

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