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Експерт розкрив "червоні прапорці" у безпеці готелів

3 квітня 2025 20:43
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як уникнути злочинців в готелі — поради туристам
Адміністратор в готелі. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Існує багато готелів, які не приділяють увагу безпеці номерів та наражають на неприємності своїх відвідувачів. Вкрадені речі не лише зіпсують відпустку, а й додадуть суттєвих проблем.

Про те, як розпізнати небезпечні готелі, розповіли фахівці Daily Expess.

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Одним з найбільших тривожних сигналів при заселенні в готель є вхідні двері, які не зачиняються належним чином. Якщо двері вашого номера не зачиняються надійно, мають зламаний засув — негайно попросіть новий номер. 

Погано освітлені коридори

Темні коридори, сходи та місця для паркування загрожують безпеці відвідувачів. Добре освітлені зони відлякують потенційних зловмисників. Якщо є можливість, просіть номер поруч з основними зонами готелю, а не в ізольованих коридорах.

Відсутність охорони або стійки реєстрації

Присутність служби безпеки в готелі багато говорить про його ставлення до гостей. Якщо на стійці реєстрації не видно адміністратора або охоронця, особливо вночі, це тривожний сигнал.

Експерт розкрив "червоні прапорці" у безпеці готелів - фото 1
Заселення в готель. Фото: Freepik

Прислуга або персонал входить без дозволу

Якщо персонал готелю несподівано заходить у ваш номер без стуку або за допомогою майстер-ключа — це тривожний знак. Для власної безпеки завжди використовуйте табличку "Не турбувати", коли перебуваєте в номері.

Нагадаємо, ми розповідали, чому в аеропорту змушують вас знімати взуття. Також ми писали, чому варто відвідати термальні води Косино на Закарпатті.

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