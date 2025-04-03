Как избежать преступников в отеле - советы туристам

Администратор в гостинице. Фото: Freepik

Существует много отелей, которые не уделяют внимание безопасности номеров и подвергают неприятностям своих посетителей. Украденные вещи не только испортят отпуск, но и добавят существенных проблем.

О том, как распознать опасные отели рассказали специалисты Daily Expess.

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Незащищенные или неисправные замки в номерах

Одним из самых тревожных сигналов при заселении в отель является входная дверь, которая не закрывается должным образом. Если дверь вашего номера не закрывается надежно, имеет сломанный засов — немедленно попросите новый номер.

Плохо освещенные коридоры

Темные коридоры, лестницы и места для парковки угрожают безопасности посетителей. Хорошо освещенные зоны отпугивают потенциальных злоумышленников. Если есть возможность, просите номер рядом с основными зонами отеля, а не в изолированных коридорах.

Отсутствие охраны или стойки регистрации

Присутствие службы безопасности в отеле многое говорит о его отношении к гостям. Если на стойке регистрации не видно администратора или охранника, особенно ночью, это тревожный сигнал.

Заселение в отель. Фото: Freepik

Прислуга или персонал входит без разрешения

Если персонал отеля неожиданно заходит в ваш номер без стука или с помощью мастер-ключа — это тревожный знак. Для собственной безопасности всегда используйте табличку "Не беспокоить", когда находитесь в номере.

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