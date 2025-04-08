Туризм у В`єтнамі — від неймовірних гір до пляжів

Туризм у В'єтнамі. Фото: usasean.org

В популярній азійській країні можна провести вражаючу відпустку. У В`єтнамі тепло цілий рік, а середня температура в квітні сягає 33°C.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Чому варто побувати у В`єтнамі

В'єтнам вражає приголомшливими природними ландшафтами — від гір і рисових терас до водоспадів і заток. У бухті Ха Лонг можуть вирушити в круїз та дослідити одне з численних плавучих сіл, поплавати на каяках, зазирнути всередину печери або навіть зайнятися скелелазінням.

Відвідувачі також можуть насолодитися повним гірським ретритом в місті Далат, розташованому в провінції Ламдонг у В'єтнамі. Далат відомий своїми неймовірними краєвидами та романтичною атмосферою. Мальовничий рельєф робить його чудовим місцем для піших прогулянок, катання на гірських велосипедах та каньйонінгу.

Туризм у В'єтнамі. Фото: traveltradejournal.com

Однак найкращий спосіб насолодитися спекою у В'єтнамі — відвідати неймовірні пляжі. Узбережжя В'єтнаму простягається більш ніж на 3000 кілометрів. В цій країні знайдеться улюблене місце для кожного.

Нагадаємо, ми розповідали, куди можна полетіти туристкам, які подорожують наодинці. Також ми писали, чому в Нідерландах не заведено закривати вікна шторами та жалюзі.