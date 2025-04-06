Куди варто полетіти соло-туристкам — європейські країни

Дівчина подорожує літаком. Фото: Freepik

Багатьом жінкам подобається подорожувати наодинці. Експерт з подорожей Вілл Сарсон поділився найкращими напрямками для представниць прекрасної статі.

Про це пише Daily Mail.

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Іспанія

Іспанії популярна і доволі безпечна країна. Вона пропонує туристам різноманітні враження — від пляжного відпочинку в Барселоні до цікавих екскурсій Гранадою та Севільєю. За словами експерта, в Іспанії доволі доступне житло та смачна кухня. Він порадив мандрівницям обов'язково скуштувати місцеві тапас і паелью.

Мальта

Мальта є "неймовірно безпечною та гостинною" для мандрівників-одинаків острівною країною. Експерт радить обов'язково відвідати столицю Валлетту, а також доісторичний храм Гантії на острові Гозо.

Вулички Валлеттe. Фото: gancarczyk.com

Португалія

На думку спеціаліста, материкова Португалія є ще одним з найкращих варіантів для самостійних мандрівників

"Це батьківщина неймовірних міст, таких як Порту, Лісабон і Брага, і мандрівники обожнюють Португалію за її чудову транспортну систему та легку навігацію містами", — пояснив він.

Будинки в Португалії. Фото: campwerk.nl

Вілл додав, що в Португалії "неймовірне узбережжя" та річка Дору на півночі країни, яку варто відвідати кожному.

Австрія

Австрія вважається однією з найбезпечніших країн світу. Країна вражає унікальним поєднанням неймовірної архітектури та мальовничих пейзажів. Експерт рекомендує відвідати палац Шонбрунн, Зальцбург і Грац, які точно вас вразять.

Нагадаємо, ми розповідали про весняні фестивалі у Карпатах та Закарпатті. Також ми писали, яке місто варто відвідати тим, хто обожнює Барселону.