Куди варто полетіти соло-туристкам — європейські країни

ТОП-4 країни для українок, які подорожують наодинці
Багатьом жінкам подобається подорожувати наодинці. Експерт з подорожей Вілл Сарсон поділився найкращими напрямками для представниць прекрасної статі.
Про це пише Daily Mail.
Іспанія
Іспанії популярна і доволі безпечна країна. Вона пропонує туристам різноманітні враження — від пляжного відпочинку в Барселоні до цікавих екскурсій Гранадою та Севільєю. За словами експерта, в Іспанії доволі доступне житло та смачна кухня. Він порадив мандрівницям обов'язково скуштувати місцеві тапас і паелью.
Мальта
Мальта є "неймовірно безпечною та гостинною" для мандрівників-одинаків острівною країною. Експерт радить обов'язково відвідати столицю Валлетту, а також доісторичний храм Гантії на острові Гозо.
Португалія
На думку спеціаліста, материкова Португалія є ще одним з найкращих варіантів для самостійних мандрівників
"Це батьківщина неймовірних міст, таких як Порту, Лісабон і Брага, і мандрівники обожнюють Португалію за її чудову транспортну систему та легку навігацію містами", — пояснив він.
Вілл додав, що в Португалії "неймовірне узбережжя" та річка Дору на півночі країни, яку варто відвідати кожному.
Австрія
Австрія вважається однією з найбезпечніших країн світу. Країна вражає унікальним поєднанням неймовірної архітектури та мальовничих пейзажів. Експерт рекомендує відвідати палац Шонбрунн, Зальцбург і Грац, які точно вас вразять.
Нагадаємо, ми розповідали про весняні фестивалі у Карпатах та Закарпатті. Також ми писали, яке місто варто відвідати тим, хто обожнює Барселону.
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