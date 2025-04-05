Як конвертувати валюту в iPhone — поради мандрівникам

Підрахунки на калькуляторі в iPhone. Фото: Freepik

Користувачі iPhone мають додаткову функцію в додатку "Калькулятор". Вона дозволяє конвертувати валюту без підключення до інтернету та використання сторонніх додатків.

Про це пише Daily Express.

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Щоб скористатися такою можливістю, необхідно відкрити додаток "Калькулятор", торкнутися іконки в лівому нижньому кутку та переключити стандартні налаштування на опцію валюти.

За допомогою калькулятора, суми можна конвертувати у різні валюти. Це може стати ідеальним рішенням для тих, хто не хоче витрачати інтернет в роумінгу та ресурси акумулятора для того, щоб порахувати свої витрати у відпустці.

Apple непомітно додала цю функцію в нещодавньому оновленні iOS, але багато користувачів iPhone навіть не підозрювали про її існування. Ролик дівчини швидко став вірусним в мережі.

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