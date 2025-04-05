Як конвертувати валюту в iPhone — поради мандрівникам

Блогерка показала, як зручно переводити валюту в iPhone
Користувачі iPhone мають додаткову функцію в додатку "Калькулятор". Вона дозволяє конвертувати валюту без підключення до інтернету та використання сторонніх додатків.
Про це пише Daily Express.
Як зручно рахувати валюту в телефоні
Користувачка TikTok Бьянка Монтальво поділилася відео, в якому розповіла, як зручно рахувати валюту під час подорожі в інші країни.
Щоб скористатися такою можливістю, необхідно відкрити додаток "Калькулятор", торкнутися іконки в лівому нижньому кутку та переключити стандартні налаштування на опцію валюти.
За допомогою калькулятора, суми можна конвертувати у різні валюти. Це може стати ідеальним рішенням для тих, хто не хоче витрачати інтернет в роумінгу та ресурси акумулятора для того, щоб порахувати свої витрати у відпустці.
Apple непомітно додала цю функцію в нещодавньому оновленні iOS, але багато користувачів iPhone навіть не підозрювали про її існування. Ролик дівчини швидко став вірусним в мережі.
@bianca.montalvo
New iPhone feature - Apple released a built in currency converter 💱 As someone who always uses a third-party currency converter app, when traveling internationally, it’s nice to finally have one built into an iPhone! #travelhacks#traveltipsandtricks#currencyconverter#traveltips#iphonehack♬ original sound - Bianca Montalvo | Travel tips
Нагадаємо, блогер порадив, які локації варто відвідати у Львові. Також турист розповів, де в Італії роблять найсмачніший десерт у світі.
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