Как конвертировать валюту в iPhone - советы путешественникам

Подсчеты на калькуляторе в iPhone. Фото: Freepik

У пользователей iPhone есть дополнительная функция в приложении "Калькулятор". Она позволяет конвертировать валюту без подключения к интернету и использования сторонних приложений.

Об этом пишет Daily Express.

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Как удобно считать валюту в телефоне

Пользовательница TikTok Бьянка Монтальво поделилась видео, в котором рассказала, как удобно считать валюту во время путешествия в другие страны.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо открыть приложение "Калькулятор", коснуться иконки в левом нижнем углу и переключить стандартные настройки на опцию валюты.

С помощью калькулятора, суммы можно конвертировать в разные валюты. Это может стать идеальным решением для тех, кто не хочет тратить интернет в роуминге и ресурсы аккумулятора для того, чтобы посчитать свои расходы в отпуске.

Apple незаметно добавила эту функцию в недавнем обновлении iOS, но многие пользователи iPhone даже не подозревали о ее существовании. Ролик девушки быстро стал вирусным в сети.

@bianca.montalvo Новая функция iPhone - Apple выпустила встроенный конвертер валют 💱 Как человек, который всегда пользуется сторонним приложением конвертера валют, при международных поездках, приятно наконец-то иметь такой встроенный в iPhone! #travelhacks#traveltipsandtricks#currencyconverter#traveltips#iphonehack ♬ оригинальный звук - Bianca Montalvo | Travel tips

Напомним, блогер посоветовал, какие локации стоит посетить во Львове. Также турист рассказал, где в Италии делают самый вкусный десерт в мире.