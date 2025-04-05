Как конвертировать валюту в iPhone - советы путешественникам

Блогер показала, как удобно переводить валюту в iPhone
У пользователей iPhone есть дополнительная функция в приложении "Калькулятор". Она позволяет конвертировать валюту без подключения к интернету и использования сторонних приложений.
Об этом пишет Daily Express.
Как удобно считать валюту в телефоне
Пользовательница TikTok Бьянка Монтальво поделилась видео, в котором рассказала, как удобно считать валюту во время путешествия в другие страны.
Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо открыть приложение "Калькулятор", коснуться иконки в левом нижнем углу и переключить стандартные настройки на опцию валюты.
С помощью калькулятора, суммы можно конвертировать в разные валюты. Это может стать идеальным решением для тех, кто не хочет тратить интернет в роуминге и ресурсы аккумулятора для того, чтобы посчитать свои расходы в отпуске.
Apple незаметно добавила эту функцию в недавнем обновлении iOS, но многие пользователи iPhone даже не подозревали о ее существовании. Ролик девушки быстро стал вирусным в сети.
@bianca.montalvo
Новая функция iPhone - Apple выпустила встроенный конвертер валют 💱 Как человек, который всегда пользуется сторонним приложением конвертера валют, при международных поездках, приятно наконец-то иметь такой встроенный в iPhone! #travelhacks#traveltipsandtricks#currencyconverter#traveltips#iphonehack♬ оригинальный звук - Bianca Montalvo | Travel tips
Напомним, блогер посоветовал, какие локации стоит посетить во Львове. Также турист рассказал, где в Италии делают самый вкусный десерт в мире.
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