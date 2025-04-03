Де варто побувати у Львові, якщо поїздка на один день

Оперний театр у Львові. Фото: lviv1256.com

Кожної весни Львів перетворюється на справжню квіткову казку. Проте не варто обмежуватися лише прогулянками на свіжому повітрі, адже місто відоме своєю неймовірною старовинною архітектурою.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok порадив локації у Львові, які варто відвідати кожному цієї весни.

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Мандрівник радить обов'язково в центрі піднятися на оглядовий майданчик, яких повно у Львові. Зокрема, можна безкоштовно оглянути місто Лева з висоти торгового центру "Вернісаж".

Також чоловік рекомендує завітати до Будинку вчених. Він розташований на вулиці Листопадового Чину, 6. Вхід вартує символічну суму — 50 гривень.

Попити смачну каву туристам блогер порекомендував на проїзді Крива Липа. Там розташовано багато затишних кав'ярень та ресторанів із терасами.

Також досвідчений мандрівник порадив обов'язково відвідати палац Потоцьких. Він є однією з найвизначніших пам’яток архітектури кінця ХІХ ст. в Україні. Палац знаходиться за адресою: вулиця Миколи Коперника, 15.

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