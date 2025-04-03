Где стоит побывать во Львове, если поездка на один день

Что посмотреть за 1 день во Львове — подборка локаций
Каждую весну Львов превращается в настоящую цветочную сказку. Однако не стоит ограничиваться только прогулками на свежем воздухе, ведь город известен своей невероятной старинной архитектурой.
Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok посоветовал локации во Львове, которые стоит посетить каждому этой весной.
Где стоит побывать во Львове
Путешественник советует обязательно в центре подняться на смотровую площадку, которых полно во Львове. В частности, можно бесплатно осмотреть город Льва с высоты торгового центра "Вернисаж".
Также мужчина рекомендует посетить Дом ученых. Он расположен на улице Ноябрьского Чина, 6. Вход стоит символическую сумму — 50 гривен.
Попить вкусный кофе туристам блогер порекомендовал на проезде Кривая Липа. Там расположено много уютных кафе и ресторанов с террасами.
Также опытный путешественник посоветовал обязательно посетить дворец Потоцких. Он является одним из самых выдающихся памятников архитектуры конца XIX в. в Украине. Дворец находится по адресу: улица Николая Коперника, 15.
@vadymgrinko
Даже на один день Львов - невероятная идея для путешествия, правда? 💔 #львов♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio
Напомним, мы рассказывали о локациях в Украине, которые окутаны мистикой и легендами. Также турист рассказал, где в Италии делают самый вкусный десерт в мире.
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