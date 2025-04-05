Де в Іспанії менше туристів — місто Логроньо

Місто Логроньо в Іспанії. Фото: lariojaturismo.com

Іспанія дуже популярна серед туристів. Щоб вас не дратували великі черги та натовп, варто летіти в місто Логроньо на півночі країни.

Про це пише Daily Epress.

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Хоча Логроньо доволі невелике, проте може витримати конкуренцію з провідними гастрономічними містами Іспанії. Воно славиться місцевими закусками під пиво, які називаються "тапас". Проте місцеві радять обирати заклади подалі від центру — там смачніше.

Серед визначних пам'яток міста — Пласа-дель-Меркадо, центральна площа з терасовими будівлями. Муралья-де-Ревелін — найкраще місце, де можна побачити артефакти середньовічних мурів Логроно, а також старовинну арку, яка колись була порогом до старого міста.

Вулички Логроньо. Фото: thegirlwhogoes.com

Найстарішою церквою міста є церква Святого Бартоломе, побудована в XII столітті. Вона вражає вишукано різьбленими дверима в готичному стилі.

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