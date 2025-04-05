Де в Іспанії менше туристів — місто Логроньо

Маловідоме іспанське місто, не гірше за Барселону
Іспанія дуже популярна серед туристів. Щоб вас не дратували великі черги та натовп, варто летіти в місто Логроньо на півночі країни.
Про це пише Daily Epress.
Чому варто відвідати місто Логроньо в Іспанії
Хоча Логроньо доволі невелике, проте може витримати конкуренцію з провідними гастрономічними містами Іспанії. Воно славиться місцевими закусками під пиво, які називаються "тапас". Проте місцеві радять обирати заклади подалі від центру — там смачніше.
Серед визначних пам'яток міста — Пласа-дель-Меркадо, центральна площа з терасовими будівлями. Муралья-де-Ревелін — найкраще місце, де можна побачити артефакти середньовічних мурів Логроно, а також старовинну арку, яка колись була порогом до старого міста.
Найстарішою церквою міста є церква Святого Бартоломе, побудована в XII столітті. Вона вражає вишукано різьбленими дверима в готичному стилі.
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