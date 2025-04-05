Где в Испании меньше туристов - город Логроньо

Город Логроньо в Испании. Фото: lariojaturismo.com

Испания очень популярна среди туристов. Чтобы вас не раздражали большие очереди и толпа, стоит лететь в город Логроньо на севере страны.

Об этом пишет Daily Epress.

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Хотя Логроньо довольно небольшой, однако может выдержать конкуренцию с ведущими гастрономическими городами Испании. Он славится местными закусками под пиво, которые называются "тапас". Однако местные советуют выбирать заведения подальше от центра — там вкуснее.

Среди достопримечательностей города — Пласа-дель-Меркадо, центральная площадь с террасными зданиями. Муралья-де-Ревелин — лучшее место, где можно увидеть артефакты средневековых стен Логроно, а также старинную арку, которая когда-то была порогом в старый город.

Улочки Логроньо. Фото: thegirlwhogoes.com

Старейшей церковью города является церковь Святого Бартоломе, построенная в XII веке. Она поражает изысканно резными дверями в готическом стиле.

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