Чому в Нідерландах не зачиняють вікна шторами — пояснення

Дівчина стоїть біля відкритого вікна. Фото: Freepik

Кожен українець звик зачиняти вікна шторами, адже так почуваєш себе значно комфортніше та безпечно. Проте мешканці Нідерландів рідко закривають вікна вдома та не бояться злих поглядів сусідів.

Про це пише видання 24 Канал.

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Мешканці Нідерландів використовують штори лише на ніч у спальні, щоб покращити якість сну. Вони абсолютно не соромляться виставляти свою оселю на огляд сусідів та випадкових перехожих. Ця традиція вже передається протягом багатьох поколінь.

З'ясувалось, що така традиція може бути пов'язана з минулим країни. Під час того, як країна перебувала під контролем Іспанії у XVI столітті, жителям суворо забороняли зачиняти вікна. Таким чином іспанці хотіли запобігти таємним зборам та повстанням. Відтоді традиція збереглася протягом багатьох століть.

Туристка фотографує вулички Амстердаму. Фото: europeanbestdestinations.com

Однією з причин відсутності штор на вікнах може бути політика уряду країни. Влада просуває ідею того, що кожен громадян має жити чесно та відповідно до своїх можливостей. Більшість нідерландців не бояться відкритих вікон, адже в них просто не заведено заглядати в чужі домівки.

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