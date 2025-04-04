Почему в Нидерландах не закрывают окна шторами - объяснение

Девушка стоит возле открытого окна. Фото: Freepik

Каждый украинец привык закрывать окна шторами, ведь так чувствуешь себя значительно комфортнее и безопаснее. Однако жители Нидерландов редко закрывают окна дома и не боятся злых взглядов соседей.

Об этом пишет издание 24 Канал.

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Жители Нидерландов используют шторы только на ночь в спальне, чтобы улучшить качество сна. Они совершенно не стесняются выставлять свой дом на обозрение соседей и случайных прохожих. Эта традиция уже передается на протяжении многих поколений.

Выяснилось, что такая традиция может быть связана с прошлым страны. Во время того, как страна находилась под контролем Испании в XVI веке, жителям строго запрещали закрывать окна. Таким образом испанцы хотели предотвратить тайные собрания и восстания. С тех пор традиция сохранилась на протяжении многих веков.

Туристка фотографирует улочки Амстердама. Фото: europeanbestdestinations.com

Одной из причин отсутствия штор на окнах может быть политика правительства страны. Власти продвигают идею того, что каждый гражданин должен жить честно и в соответствии со своими возможностями. Большинство нидерландцев не боятся открытых окон, ведь у них просто не принято заглядывать в чужие дома.

Напомним, мы рассказывали о правилах полетов с малышами. Также мы писали о шокирующем запрете в Сингапуре.