Куда стоит полететь соло-туристкам - европейские страны

ТОП-4 страны для украинок, которые путешествуют в одиночку
Многим женщинам нравится путешествовать в одиночку. Эксперт по путешествиям Уилл Сарсон поделился лучшими направлениями для представительниц прекрасного пола.
Об этом пишет Daily Mail.
Испания
Испания — популярная и довольно безопасная страна. Она предлагает туристам разнообразные впечатления — от пляжного отдыха в Барселоне до интересных экскурсий по Гранаде и Севилье. По словам эксперта, в Испании довольно доступное жилье и вкусная кухня. Он посоветовал путешественницам обязательно попробовать местные тапас и паэлью.
Мальта
Мальта является "невероятно безопасной и гостеприимной" для путешественников-одиночек островной страной. Эксперт советует обязательно посетить столицу Валлетту, а также доисторический храм Гигантии на острове Гозо.
Португалия
По мнению специалиста, материковая Португалия является еще одним из лучших вариантов для самостоятельных путешественников
"Это родина невероятных городов, таких как Порту, Лиссабон и Брага, и путешественники обожают Португалию за ее замечательную транспортную систему и легкую навигацию по городам", — пояснил он.
Уилл добавил, что в Португалии "невероятное побережье" и река Дору на севере страны, которую стоит посетить каждому.
Австрия
Австрия считается одной из самых безопасных стран мира. Страна поражает уникальным сочетанием невероятной архитектуры и живописных пейзажей. Эксперт рекомендует посетить дворец Шонбрунн, Зальцбург и Грац, которые точно вас поразят.
Напомним, мы рассказывали о весенних фестивалях в Карпатах и Закарпатье. Также мы писали, какой город стоит посетить тем, кто обожает Барселону.
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