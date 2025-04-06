Куда стоит полететь соло-туристкам - европейские страны

Девушка путешествует на самолете. Фото: Freepik

Многим женщинам нравится путешествовать в одиночку. Эксперт по путешествиям Уилл Сарсон поделился лучшими направлениями для представительниц прекрасного пола.

Об этом пишет Daily Mail.

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Испания

Испания — популярная и довольно безопасная страна. Она предлагает туристам разнообразные впечатления — от пляжного отдыха в Барселоне до интересных экскурсий по Гранаде и Севилье. По словам эксперта, в Испании довольно доступное жилье и вкусная кухня. Он посоветовал путешественницам обязательно попробовать местные тапас и паэлью.

Мальта

Мальта является "невероятно безопасной и гостеприимной" для путешественников-одиночек островной страной. Эксперт советует обязательно посетить столицу Валлетту, а также доисторический храм Гигантии на острове Гозо.

Улочки Валлетты. Фото: gancarczyk.com

Португалия

По мнению специалиста, материковая Португалия является еще одним из лучших вариантов для самостоятельных путешественников

"Это родина невероятных городов, таких как Порту, Лиссабон и Брага, и путешественники обожают Португалию за ее замечательную транспортную систему и легкую навигацию по городам", — пояснил он.

Дома в Португалии. Фото: campwerk.nl

Уилл добавил, что в Португалии "невероятное побережье" и река Дору на севере страны, которую стоит посетить каждому.

Австрия

Австрия считается одной из самых безопасных стран мира. Страна поражает уникальным сочетанием невероятной архитектуры и живописных пейзажей. Эксперт рекомендует посетить дворец Шонбрунн, Зальцбург и Грац, которые точно вас поразят.

Напомним, мы рассказывали о весенних фестивалях в Карпатах и Закарпатье. Также мы писали, какой город стоит посетить тем, кто обожает Барселону.