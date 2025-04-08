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Невероятная страна в Азии с 33-градусной жарой в апреле

8 апреля 2025 12:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Туризм во Вьетнаме - от невероятных гор до пляжей
Туризм во Вьетнаме. Фото: usasean.org
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В популярной азиатской стране можно провести впечатляющий отпуск. Во Вьетнаме тепло круглый год, а средняя температура в апреле достигает 33°C.

Об этом пишет Daily Express.

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Вьетнам поражает потрясающими природными ландшафтами — от гор и рисовых террас до водопадов и заливов. В бухте Ха Лонг могут отправиться в круиз и исследовать одну из многочисленных плавучих деревень, поплавать на каяках, заглянуть внутрь пещеры или даже заняться скалолазанием.

Посетители также могут насладиться полным горным ретритом в городе Далат, расположенном в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Далат известен своими невероятными пейзажами и романтической атмосферой. Живописный рельеф делает его отличным местом для пеших прогулок, катания на горных велосипедах и каньонинга.

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Туризм во Вьетнаме. Фото: traveltradejournal.com

Однако лучший способ насладиться жарой во Вьетнаме — посетить невероятные пляжи. Побережье Вьетнама простирается более чем на 3000 километров. В этой стране найдется любимое место для каждого.

Напомним, мы рассказывали, куда можно полететь туристкам, которые путешествуют в одиночку. Также мы писали, почему в Нидерландах не принято закрывать окна шторами и жалюзи.

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