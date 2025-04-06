ТОП-4 локації в годині їзди від Києва

Донька з мамою насолоджується весною. Фото: Freepik

Весна — чудовий час для того, щоб чудово провести час за межами шумного міста. В передмісті столиці багато локацій, які здивують вас та ваших рідних.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації на Київщині варто відвідати цієї весни.

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Медоварня "Медовий спас"

Вона знаходиться в Броварах. "Медовий спас" — одна з перших технологічних медоварінь промислових масштабів в Україні. Туристи можуть відвідати екскурсію та дізнатися для себе нове про це ремесло, а також побути дегустатором та скуштувати смачний алкогольний напій.

Ферма Sheepland

Вона знаходиться в селі Велика Бугаївка Васильківського району. Туристи проведуть весь день на чистім повітрі на шести гектарах шотландських пейзажів, в оточенні ярів заповідника "Васильківські Карпати". На території ферми мешкають кози, вівці, свині, качки, віслюки, кури та індики. Для дорослих вхід вартує 250 гривень, для дітей старше 5 років — 100 гривень.

Бананова ферма

Вона розташована в крихітному селі Рожни та належить селекціонеру та винахіднику Анатолію Васильовичу Патію. Оранжерея парку вражає екзотичними фруктами — ананасами, папаєю, бананами, кумкватом, мандаринами, інжиром та навіть кавовими кущами. Власник проводить особисті екскурсії, про які варто домовлятися заздалегідь.

Кінний клуб "Соломахине Ранчо"

Клуб розташований на мальовничому ранчо в селі Литвинівка. Коні — відмінні терапевти, які заспокоять вашу нервову систему та подарують гарний настрій. Тут також сподобається маленьким українцям, адже на території клубу мешкають поні.

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