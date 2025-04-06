ТОП-4 локации в часе езды от Киева

Весна в пригороде Киева — куда поехать с семьей в пригород
Весна — отличное время для того, чтобы прекрасно провести время за пределами шумного города. В пригороде столицы много локаций, которые удивят вас и ваших родных.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации на Киевщине стоит посетить этой весной.
Медоварня "Медовый спас"
Она находится в Броварах. "Медовый спас" — одна из первых технологических медоварен промышленных масштабов в Украине. Туристы могут посетить экскурсию и узнать для себя новое об этом ремесле, а также побыть дегустатором и попробовать вкусный алкогольный напиток.
Ферма Sheepland
Она находится в селе Большая Бугаевка Васильковского района. Туристы проведут весь день на чистом воздухе на шести гектарах шотландских пейзажей, в окружении оврагов заповедника "Васильковские Карпаты". На территории фермы живут козы, овцы, свиньи, утки, ослы, куры и индюки. Для взрослых вход стоит 250 гривен, для детей старше 5 лет — 100 гривен.
Банановая ферма
Она расположена в крошечном селе Рожны и принадлежит селекционеру и изобретателю Анатолию Васильевичу Патию. Оранжерея парка поражает экзотическими фруктами — ананасами, папайей, бананами, кумкватом, мандаринами, инжиром и даже кофейными кустами. Владелец проводит личные экскурсии, о которых стоит договариваться заранее.
Конный клуб "Соломахино Ранчо"
Клуб расположен на живописном ранчо в селе Литвиновка. Лошади — отличные терапевты, которые успокоят вашу нервную систему и подарят хорошее настроение. Здесь также понравится маленьким украинцам, ведь на территории клуба живут пони.
Напомним, мы рассказывали, почему в Нидерландах не принято закрывать окна шторами и жалюзи. Также мы писали о шокирующих запретах в Сингапуре.
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