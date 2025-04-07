Копія Пізанської вежі в Америці — фото

Пізанська вежа. Фото: Pinterest

У відомої Пізанської вежі в Італії, що "падає, є "близнючка" в Сполучених Штатах Америки. Однією з найвизначніших пам'яток північно-західного передмістя Чикаго є вежа Найлза.

Про це пише Daily Mail.

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Чому варто відвідати вежу Найлза в Чикаго

Вежа Найлза поблизу Чикаго є точною копією знаменитої італійської Пізанської вежі. Її побудував у 1920-х роках підприємець Роберт Ільгу, який володів парком з двома великими відкритими басейнами. Бізнесмену була потрібна велика водонапірна вежа для парку, проте його захоплення італійським дизайном надихнуло його на створення чогось більшого, ніж просто функціональна споруда.

В 1934 році він із залізобетону побудував копію Пізанської вежі. Проте з роками вона стала руйнуватися. Усвідомлюючи історичне та культурне значення вежі, жителі селища Найлз у 1991 році офіційно оформили побратимські відносини з Пізою і таким чином зміцнили свої зв'язки з оригінальною пам'яткою. В 1995 році було укладено угоду про оренду вежі з YMCA і розпочато комплексний проєкт реконструкції вартістю 1,2 мільйона доларів.

Відреставровану вежу Найлз було офіційно відкрито 26 червня 1997 року. В ній було оновлено системи освітлення, а її територію прикрасили чотирма фонтанами, великим басейном, класичною телефонною будкою і новим дизайнерським ландшафтом.

Вежа Найлза у Чикаго. Фото: Shutterstock

Парк поруч із вежею Найлза у Чикаго. Фото: Shutterstock

Нині туристи обожнюють робити захопливі кадри на тлі вежі Найлза, що падає.

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