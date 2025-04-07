Копия Пизанской башни в Америке — фото

Туристы нашли "близняшку" Пизанской башни в США
У известной "падающей" Пизанской башни в Италии есть "близняшка" в Соединенных Штатах Америки. Одной из самых выдающихся достопримечательностей северо-западного пригорода Чикаго является башня Найлза.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему стоит посетить башню Найлза в Чикаго
Башня Найлза вблизи Чикаго является точной копией знаменитой итальянской Пизанской башни. Ее построил в 1920-х годах предприниматель Роберт Ильгу, который владел парком с двумя большими открытыми бассейнами. Бизнесмену была нужна большая водонапорная башня для парка, однако увлечение итальянским дизайном вдохновило его на создание чего-то большего, чем просто функциональное сооружение.
В 1934 году он из железобетона построил копию Пизанской башни. Однако с годами она стала разрушаться. Осознавая историческое и культурное значение башни, жители поселка Найлз в 1991 году официально оформили дружеские отношения с Пизой и таким образом укрепили свои связи с оригинальной достопримечательностью. В 1995 году было заключено соглашение об аренде башни с YMCA и начат комплексный проект реконструкции стоимостью 1,2 миллиона долларов.
Отреставрированная башня Найлз была официально открыта 26 июня 1997 года. В ней были обновлены системы освещения, а ее территорию украсили четырьмя фонтанами, большим бассейном, классической телефонной будкой и новым дизайнерским ландшафтом.
Сейчас туристы обожают делать захватывающие кадры на фоне падающей башни Найлза.
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