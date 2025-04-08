Рейтинг самых бюджетных городов мира — где отдохнуть весной

Названы самые бюджетные города для путешествий в 2025 году
Многие украинцы ошибаются, отказывая себе в путешествиях из-за больших расходов. В мире полно локаций, где можно получить классные впечатления, не тратя при этом космические суммы.
Специалисты TravelSupermarket провели исследование и сравнили цены на трехдневное пребывание с перелетом во многих городах мира.
Рейтинг самых бюджетных городов мира
Итальянская столица моды Милан занимает первое место. Отдых с перелетом и проживанием на человека здесь составляет 292 евро (примерно 13 132 гривен). Этот итальянский город известен своим культовым собором Дуомо ди Милано, "Тайной вечерей" Да Винчи и дизайнерскими бутиками.
Чешская Прага занимает второе место, а польский Краков — третье. Пребывание в столице Чехии стоит всего 334 евро (примерно 15 тыс. гривен) с перелетом и проживанием, в то время как в Кракове туристы могут отдохнуть за 350 евро (примерно 15 730 грн).
ТОП-10 самых бюджетных городов мира для туристов:
- Милан (290 евро);
- Прага (340 евро);
- Краков (356 евро);
- Будапешт (387 евро);
- Рейкьявик (398 евро);
- Дублин (427 евро);
- Берлин (428 евро);
- Пальма де Майорка (470 евро);
- Афины (470 евро);
- Порту (473 евро).
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