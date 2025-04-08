Рейтинг самых бюджетных городов мира — где отдохнуть весной

Путешественница наслаждается пейзажами. Фото: Freepik

Многие украинцы ошибаются, отказывая себе в путешествиях из-за больших расходов. В мире полно локаций, где можно получить классные впечатления, не тратя при этом космические суммы.

Специалисты TravelSupermarket провели исследование и сравнили цены на трехдневное пребывание с перелетом во многих городах мира.

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Рейтинг самых бюджетных городов мира

Итальянская столица моды Милан занимает первое место. Отдых с перелетом и проживанием на человека здесь составляет 292 евро (примерно 13 132 гривен). Этот итальянский город известен своим культовым собором Дуомо ди Милано, "Тайной вечерей" Да Винчи и дизайнерскими бутиками.

Чешская Прага занимает второе место, а польский Краков — третье. Пребывание в столице Чехии стоит всего 334 евро (примерно 15 тыс. гривен) с перелетом и проживанием, в то время как в Кракове туристы могут отдохнуть за 350 евро (примерно 15 730 грн).

Столица Чехии Прага. Фото: Pinterest

ТОП-10 самых бюджетных городов мира для туристов:

Милан (290 евро); Прага (340 евро); Краков (356 евро); Будапешт (387 евро); Рейкьявик (398 евро); Дублин (427 евро); Берлин (428 евро); Пальма де Майорка (470 евро); Афины (470 евро); Порту (473 евро).

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить Вьетнам в апреле. Также мы писали, какие страны повысят налоги для туристов.