ТОП-10 країн, де найкраще піклуються про здоров'я громадян

Охорона здоров'я громадян. Фото: Freepik

Експерти компанії William Russell з'ясували, які країни якнайкраще турбуються про своїх громадян. У дослідженні було проаналізовано кілька ключових факторів — рівень психічного здоров'я та фізичних захворювань у кожній країні, а також поведінкові фактори ризику, включаючи рівень ожиріння, куріння та вживання алкоголю.

Про це пише Daily Mail.

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Сінгапур

Система охорони здоров'я Сінгапуру вважається однією з найбільш прогресивних у світі. У країні припадає 2,5 лікаря на 1000 осіб, а тривалість життя є однією з найвищих у світі — 83,4 роки.

Японія

Японія посідає друге місце в цьому списку через високу тривалість життя громадян. В середньому японці живуть до 84 років. В країні також дуже низький рівень ожиріння через громадян — лише 4,6 % населення страждають від цієї проблеми, в той час, як середній світовий показник складає у 25,7 %. Вважається, що здорова дієта громадян в Японії також сприяє довгій тривалості життя її мешканців. Раціон японців складається, в основному, із риби та овочів.

Лікар в Японії оглядає пацієнта. Фото: Akikazu Ishii

Південна Корея

Замикає трійку лідерів Південна Корея, яка за останні роки зробила неймовірний стрибок у покращенні охорони здоров'я. Азійська країна має найбільшу кількість лікарняних ліжок в ОЕСР — 12,8 ліжок на 1000 осіб. В Південній Кореї також невелика кількість людей, які страждають від зайвої ваги.

В країні також надзвичайно низький рівень серцевих захворювань. Також Південна Корея є світовим лідером у галузі медичних технологій.

Топ-10 країн, які є лідерами в охороні здоров'я

Сінгапур Японія Південна Корея Тайвань Китай Норвегія Ісландія Швеція Швейцарія Нідерланди

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