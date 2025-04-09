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Названы страны, которые больше всего заботятся о здоровье граждан

9 апреля 2025 12:58
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
ТОП-10 стран, где лучше всего заботятся о здоровье граждан
Охрана здоровья граждан. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Эксперты компании William Russell выяснили, какие страны лучше всего заботятся о своих гражданах. В исследовании было проанализировано несколько ключевых факторов — уровень психического здоровья и физических заболеваний в каждой стране, а также поведенческие факторы риска, включая уровень ожирения, курения и употребления алкоголя.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сингапур

Система здравоохранения Сингапура считается одной из самых прогрессивных в мире. В стране приходится 2,5 врача на 1000 человек, а продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире — 83,4 года.

Япония

Япония занимает второе место в этом списке из-за высокой продолжительности жизни граждан. В среднем японцы живут до 84 лет. В стране также очень низкий уровень ожирения среди граждан — только 4,6% населения страдают от этой проблемы, в то время, как средний мировой показатель составляет в 25,7%. Считается, что здоровая диета граждан в Японии также способствует долгой продолжительности жизни ее жителей. Рацион японцев состоит, в основном, из рыбы и овощей.

Названо країни, в яких найбільше піклуються про здоров'я громадян - фото 1
Врач в Японии осматривает пациента. Фото: Akikazu Ishii

Южная Корея

Замыкает тройку лидеров Южная Корея, которая за последние годы сделала невероятный скачок в улучшении здравоохранения. Азиатская страна имеет наибольшее количество больничных коек в ОЭСР — 12,8 коек на 1000 человек. В Южной Корее также небольшое количество людей, страдающих от лишнего веса.

В стране также чрезвычайно низкий уровень сердечных заболеваний. Также Южная Корея является мировым лидером в области медицинских технологий.

Топ-10 стран, которые являются лидерами в здравоохранении

  1. Сингапур
  2. Япония
  3. Южная Корея
  4. Тайвань
  5. Китай
  6. Норвегия
  7. Исландия
  8. Швеция
  9. Швейцария
  10. Нидерланды

Напомним, мы рассказывали, почему каждому стоит побывать во Вьетнаме. Также мы писали, какие страны повысят налоги для туристов.

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