ТОП-10 стран, где лучше всего заботятся о здоровье граждан

Названы страны, которые больше всего заботятся о здоровье граждан
Эксперты компании William Russell выяснили, какие страны лучше всего заботятся о своих гражданах. В исследовании было проанализировано несколько ключевых факторов — уровень психического здоровья и физических заболеваний в каждой стране, а также поведенческие факторы риска, включая уровень ожирения, курения и употребления алкоголя.
Об этом пишет Daily Mail.
Сингапур
Система здравоохранения Сингапура считается одной из самых прогрессивных в мире. В стране приходится 2,5 врача на 1000 человек, а продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире — 83,4 года.
Япония
Япония занимает второе место в этом списке из-за высокой продолжительности жизни граждан. В среднем японцы живут до 84 лет. В стране также очень низкий уровень ожирения среди граждан — только 4,6% населения страдают от этой проблемы, в то время, как средний мировой показатель составляет в 25,7%. Считается, что здоровая диета граждан в Японии также способствует долгой продолжительности жизни ее жителей. Рацион японцев состоит, в основном, из рыбы и овощей.
Южная Корея
Замыкает тройку лидеров Южная Корея, которая за последние годы сделала невероятный скачок в улучшении здравоохранения. Азиатская страна имеет наибольшее количество больничных коек в ОЭСР — 12,8 коек на 1000 человек. В Южной Корее также небольшое количество людей, страдающих от лишнего веса.
В стране также чрезвычайно низкий уровень сердечных заболеваний. Также Южная Корея является мировым лидером в области медицинских технологий.
Топ-10 стран, которые являются лидерами в здравоохранении
- Сингапур
- Япония
- Южная Корея
- Тайвань
- Китай
- Норвегия
- Исландия
- Швеция
- Швейцария
- Нидерланды
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