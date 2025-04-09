ТОП-10 стран, где лучше всего заботятся о здоровье граждан

Охрана здоровья граждан. Фото: Freepik

Эксперты компании William Russell выяснили, какие страны лучше всего заботятся о своих гражданах. В исследовании было проанализировано несколько ключевых факторов — уровень психического здоровья и физических заболеваний в каждой стране, а также поведенческие факторы риска, включая уровень ожирения, курения и употребления алкоголя.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сингапур

Система здравоохранения Сингапура считается одной из самых прогрессивных в мире. В стране приходится 2,5 врача на 1000 человек, а продолжительность жизни является одной из самых высоких в мире — 83,4 года.

Япония

Япония занимает второе место в этом списке из-за высокой продолжительности жизни граждан. В среднем японцы живут до 84 лет. В стране также очень низкий уровень ожирения среди граждан — только 4,6% населения страдают от этой проблемы, в то время, как средний мировой показатель составляет в 25,7%. Считается, что здоровая диета граждан в Японии также способствует долгой продолжительности жизни ее жителей. Рацион японцев состоит, в основном, из рыбы и овощей.

Врач в Японии осматривает пациента. Фото: Akikazu Ishii

Южная Корея

Замыкает тройку лидеров Южная Корея, которая за последние годы сделала невероятный скачок в улучшении здравоохранения. Азиатская страна имеет наибольшее количество больничных коек в ОЭСР — 12,8 коек на 1000 человек. В Южной Корее также небольшое количество людей, страдающих от лишнего веса.

В стране также чрезвычайно низкий уровень сердечных заболеваний. Также Южная Корея является мировым лидером в области медицинских технологий.

Топ-10 стран, которые являются лидерами в здравоохранении

Сингапур Япония Южная Корея Тайвань Китай Норвегия Исландия Швеция Швейцария Нидерланды

Напомним, мы рассказывали, почему каждому стоит побывать во Вьетнаме. Также мы писали, какие страны повысят налоги для туристов.