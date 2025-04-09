ТОП-4 унікальних природних місць в Україні

ТОП-4 природних чудес України, які варто побачити кожному
Україна вражає мальовничою природою. Весняна пора — чудовий час відкрити нові неймовірні локації рідної країни.
Редакція Новини.LIVE розповідає про унікальні місця України, які кожен має побачити на власні очі.
Кам'яне село
Воно розташоване на схід від села Рудня-Замисловицька Коростенського району Житомирської області. На цій унікальній та загадковій локації розташовані величезні валуни. За науковими дослідженнями, ці мегаліти пересунули на це місце льодовики. За легендою, колись давно в це село прийшов чоловік, який попросив в місцевих жителів. Незнайомцем виявився Бог, який розгнівався на жадібність людей і перетворив село на камені. Цю локацію також називають українським Стоунхеджем.
Дністровський каньйон
Це найбільший каньйон в Україні, довжина якого сягає близько 250 кілометрів. Його схилами стікають водоспади, такі як "Сльози Діви Марії", а всередині розташовані неймовірні печери.
Озеро Веселець
На Хмельниччині розташоване доволі унікальне та загадкове місце. Приблизно раз на 10 років лука перетворюється на озеро довжиною у три кілометри. На ній оселяються птахи, звірі та риби, які є нетиповими для цього регіону.
Місто Вилкове
Цю мальовничу локацію заслужено називають українською "Венецією". Вона розташована в межах біосферного заповідника "Дунайські плавні". Місцеві жителі тут живуть у будинках на воді та пересуваються на човнах. Саме тут виловлюють добре відомий українцям дунайський оселедець.
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