ТОП-4 унікальних природних місць в Україні

Дністровський каньйон. Фото: carpathiansoutdoors.com

Україна вражає мальовничою природою. Весняна пора — чудовий час відкрити нові неймовірні локації рідної країни.

Редакція Новини.LIVE розповідає про унікальні місця України, які кожен має побачити на власні очі.

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Кам'яне село

Воно розташоване на схід від села Рудня-Замисловицька Коростенського району Житомирської області. На цій унікальній та загадковій локації розташовані величезні валуни. За науковими дослідженнями, ці мегаліти пересунули на це місце льодовики. За легендою, колись давно в це село прийшов чоловік, який попросив в місцевих жителів. Незнайомцем виявився Бог, який розгнівався на жадібність людей і перетворив село на камені. Цю локацію також називають українським Стоунхеджем.

Кам'яне село. Фото: dovkola.media

Дністровський каньйон

Це найбільший каньйон в Україні, довжина якого сягає близько 250 кілометрів. Його схилами стікають водоспади, такі як "Сльози Діви Марії", а всередині розташовані неймовірні печери.

Дністровський каньйон. Фото: Pinterest

Озеро Веселець

На Хмельниччині розташоване доволі унікальне та загадкове місце. Приблизно раз на 10 років лука перетворюється на озеро довжиною у три кілометри. На ній оселяються птахи, звірі та риби, які є нетиповими для цього регіону.

Озеро Веселець. Фото: horodok.city

Місто Вилкове

Цю мальовничу локацію заслужено називають українською "Венецією". Вона розташована в межах біосферного заповідника "Дунайські плавні". Місцеві жителі тут живуть у будинках на воді та пересуваються на човнах. Саме тут виловлюють добре відомий українцям дунайський оселедець.

Вулички Вилкового. golos.com.ua

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