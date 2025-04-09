Як вигідно харчуватись на відпочинку — поради туристам

Компанія на терасі готелю. Фото: Freepik

Досвідчений мандрівник розкрив маловідомий лайфхак, який допоможе зекономити вам кошти під час відпустки. Якісно та смачно харчуватися можна не лише в ресторанах та кафе.

Про це пише Daily Mail.

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Турист розповів, що далеко не кожен знає про те що харчуватися в мережевих готелях можуть не лише відвідувачі.

Мандрівники можуть цілий день насолоджуватися їжею та напоями від 29 євро з людини. Зокрема, діти до певного віку можуть взагалі харчуватись там безкоштовно.

Відвідувачі можуть насолоджуватися як гарячими, так і холодними сніданками, випічкою, чаєм і кавою, які подаються протягом усього дня в готелі.

Пара снідає в готелі. Фото: Freepik

Багато готелів також дозволять користуватися й іншими послугами — WI-FI, лаундж-зоною та басейном. Це може суттєво зекономити вам кошти у відпустці, адже сніданки та вечері в закладах обійдуться вам значно дорожче.

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