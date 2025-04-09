Как выгодно питаться на отдыхе — советы туристам

Компания на террасе отеля. Фото: Freepik

Опытный путешественник раскрыл малоизвестный лайфхак, который поможет сэкономить вам средства во время отпуска. Качественно и вкусно питаться можно не только в ресторанах и кафе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как сэкономить на еде в отпуске

Турист рассказал, что далеко не каждый знает о том, что питаться в сетевых отелях могут не только посетители.

Путешественники могут целый день наслаждаться едой и напитками от 29 евро с человека. В частности, дети до определенного возраста могут вообще питаться там бесплатно.

Посетители могут наслаждаться как горячими, так и холодными завтраками, выпечкой, чаем и кофе, которые подаются в течение всего дня в отеле.

Пара завтракает в отеле. Фото: Freepik

Многие отели также позволят пользоваться и другими услугами — WI-FI, лаундж-зоной и бассейном. Это может существенно сэкономить вам средства в отпуске, ведь завтраки и ужины в заведениях обойдутся вам значительно дороже.

Напомним, мы рассказывали, почему в Нидерландах не принято закрывать окна шторами и жалюзи. Также мы писали о шокирующих запретах в Сингапуре.