Как выгодно питаться на отдыхе — советы туристам

Турист раскрыл, где выгоднее питаться в отпуске
Опытный путешественник раскрыл малоизвестный лайфхак, который поможет сэкономить вам средства во время отпуска. Качественно и вкусно питаться можно не только в ресторанах и кафе.
Об этом пишет Daily Mail.
Как сэкономить на еде в отпуске
Турист рассказал, что далеко не каждый знает о том, что питаться в сетевых отелях могут не только посетители.
Путешественники могут целый день наслаждаться едой и напитками от 29 евро с человека. В частности, дети до определенного возраста могут вообще питаться там бесплатно.
Посетители могут наслаждаться как горячими, так и холодными завтраками, выпечкой, чаем и кофе, которые подаются в течение всего дня в отеле.
Многие отели также позволят пользоваться и другими услугами — WI-FI, лаундж-зоной и бассейном. Это может существенно сэкономить вам средства в отпуске, ведь завтраки и ужины в заведениях обойдутся вам значительно дороже.
Напомним, мы рассказывали, почему в Нидерландах не принято закрывать окна шторами и жалюзи. Также мы писали о шокирующих запретах в Сингапуре.
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