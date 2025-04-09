ТОП-4 уникальных природных мест в Украине

Днестровский каньон. Фото: carpathiansoutdoors.com

Украина поражает живописной природой. Весенняя пора — отличное время открыть новые невероятные локации родной страны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами.

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Каменное село

Оно расположено к востоку от села Рудня-Замысловицкая Коростенского района Житомирской области. На этой уникальной и загадочной локации расположены огромные валуны. По научным исследованиям, эти мегалиты передвинули на это место ледники. По легенде, когда-то давно в это село пришел человек, который попросил у местных жителей. Незнакомцем оказался Бог, который разгневался на жадность людей и превратил село в камни. Эту локацию также называют украинским Стоунхеджем.

Каменное село. Фото: dovkola.media

Днестровский каньон

Это самый большой каньон в Украине, длина которого достигает около 250 километров. По его склонам стекают водопады, такие как "Слезы Девы Марии", а внутри расположены невероятные пещеры.

Днестровский каньон. Фото: Pinterest

Озеро Веселец

В Хмельницкой области расположено довольно уникальное и загадочное место. Примерно раз в 10 лет луг превращается в озеро длиной в три километра. На нем поселяются птицы, звери и рыбы, которые являются нетипичными для этого региона.

Озеро Веселец. Фото: horodok.city

Город Вилково

Эту живописную локацию заслуженно называют украинской "Венецией". Она расположена в пределах биосферного заповедника "Дунайские плавни". Местные жители здесь живут в домах на воде и передвигаются на лодках. Именно здесь вылавливают хорошо известную украинцам дунайскую сельдь.

Улочки Вилково. golos.com.ua

Напомним, мы рассказывали, в каких странах ставят в приоритет здоровье своих граждан. Также мы писали, как можно существенно сэкономить на обедах и ужинах на курорте.