ТОП-4 локации в Киеве, где можно побегать с красивыми пейзажами

Мужчина бегает в парке. Фото: Freepik

Киев поражает невероятными пейзажами. Уже в ближайшее время в столицу должно вернуться тепло, поэтому время доставать кроссовки и лосины и готовиться к летнему отдыху на пляже.

Красивые локации для пробежек по Киеву подобрал "Телеграф".

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Голосеевский парк

Площадь парка достигает 900 гектаров, а на его территории расположено несколько озер. Это настоящий рай для тех, кто любит проводить время среди природы. В парке кроме асфальтированных дорожек есть холмы, овраги и балки, которые усложнят маршрут и сделают ваше кардио еще более интенсивным.

Русановская Набережная

Это отличный вариант для тех, кто обожает бегать рядом с водой. Маршрут вдоль улицы Энтузиастов составляет около 5 километров. Во время пробежки вы получите наслаждение от невероятных пейзажей Днепра и фонтанов.

Русановская Набережная. Фото: Pinterest

Труханов остров

Это самая популярная локация бегунов в сердце столицы. Маршрут стартует на Почтовой площади и проходит через Владимирский спуск, пешеходный мост, Труханов остров и заканчивается на Подоле. Дистанция составляет примерно 10 километров.

Труханов остров. Фото: Pinterest

Оболонская Набережная

Живописный маршрут вдоль Днепра и парка Наталка составляет около 5 километров. Локация обустроена асфальтовыми и беговыми дорожками с преимущественно ровным покрытием.

Оболонская Набережная. Фото: РБК-Украина

Напомним, мы рассказывали, какие чудеса природы стоит посетить этой весной. Также стал известен рейтинг стран с самым бюджетным отдыхом.