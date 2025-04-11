Пасха-2025— куда поехать с семьей

Уикенд на Пасху — куда поехать с семьей на праздники
Уже в следующие выходные украинцы будут праздновать Пасху. Это отличное время, чтобы собраться с родными и отправиться подальше от шума больших городов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить на этот большой церковный праздник.
Львов
До 4 мая на центральной площади Львова, во Дворце Бандинелли, будет работать Пасхальная почта. Красивые открытки можно отправить в любую часть мира. Посетители смогут побывать на мастер-классах, средства с которых направят на помощь военным. Львовяне и гости города обычно празднуют Пасху в Шевченковском гае. Здесь проводят мастер-классы, поют песни и готовят праздничные блюда.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске к праздникам открыли групповую художественную выставку "Пасха". Она будет проходить в выставочном зале областного Союза художников Украины. Организаторы собрали 100 работ с пасхальными картинами и писанками. Также на выставке представлены творческие работы из металла и керамики.
Киев
В столице 20 апреля с 12:00 до 20:30 в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет празднование Пасхи. Здесь будут звучать древние веснянки, народные песни и фольклорные группы. Посетители смогут на ярмарке попробовать праздничные блюда, а также приобрести традиционные украинские вышиванки, керамику и вещи, плетеные из лозы. Часть вырученных средств будет использована на ремонт оборудования для ВСУ.
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