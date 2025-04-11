Пасха-2025— куда поехать с семьей

Украинцы празднуют Пасху. Фото: rubryka.com

Уже в следующие выходные украинцы будут праздновать Пасху. Это отличное время, чтобы собраться с родными и отправиться подальше от шума больших городов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить на этот большой церковный праздник.

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Львов

До 4 мая на центральной площади Львова, во Дворце Бандинелли, будет работать Пасхальная почта. Красивые открытки можно отправить в любую часть мира. Посетители смогут побывать на мастер-классах, средства с которых направят на помощь военным. Львовяне и гости города обычно празднуют Пасху в Шевченковском гае. Здесь проводят мастер-классы, поют песни и готовят праздничные блюда.

Почта во Львове. Фото: lviv.travel

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске к праздникам открыли групповую художественную выставку "Пасха". Она будет проходить в выставочном зале областного Союза художников Украины. Организаторы собрали 100 работ с пасхальными картинами и писанками. Также на выставке представлены творческие работы из металла и керамики.

Выставка "Пасхальная". Фото: pik.net.ua

Киев

В столице 20 апреля с 12:00 до 20:30 в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет празднование Пасхи. Здесь будут звучать древние веснянки, народные песни и фольклорные группы. Посетители смогут на ярмарке попробовать праздничные блюда, а также приобрести традиционные украинские вышиванки, керамику и вещи, плетеные из лозы. Часть вырученных средств будет использована на ремонт оборудования для ВСУ.

Празднование Пасхи в Киеве. Фото: rubryka.com

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