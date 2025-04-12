Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чому не можна садити картоплю до Великодня 2025 — чим небезпечно arrow

Чому не можна садити картоплю до Великодня 2025 — чим небезпечно

12 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чому небезпечно садити картоплю до Великодня 2025 — чим це загрожує
Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Для отримання гарного врожаю картоплі важливо знати, коли її краще висаджувати на городі, а в який період варто відмовитися від цієї ідеї. Досвідчені дачники пояснили, чому це категорично не рекомендується робити до Великодня, 20 квітня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Деякі дачники починають садити картоплю до Великодня, вважаючи, що так можна раніше отримати врожай. Однак цього року варто відмовитися від цієї ідеї, адже є великі ризики втратити врожай найпопулярнішого овочу і залишитися ні з чим.

Дізнайтеся, чому категорично не варто висаджувати картоплю на городі до свята Великодня.

Картошка
Зібраний врожай картоплі в руках. Фото: AgroNews

Чому краще не садити картоплю до Великодня в 2025 році

Насправді немає точних правил, як і якихось народних прикмет, стосовно того, коли можна і коли не варто садити картоплю. Але важливо розуміти, що для гарного врожаю і великих бульб потрібно, щоб надворі температура повітря була стабільно теплою.

А оскільки цього року в першій половині квітня знизилася температура повітря, пішов сніг і навіть були заморозки вночі, садити цей овоч краще після Великодня. Річ у тім, що, посадивши картоплю до цього свята, її бульби в землі просто замерзнуть, залишивши вас без врожаю.

Посадка картошки
Процедура посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Коли краще садити картоплю в 2025 році

Починати садити картоплю на городі цього року краще після Великодня — наприкінці квітня або на початку травня. Якщо звертатися по допомогу до місячного календаря, то навесні цього року найсприятливішими днями для посадки картоплі на городі вважаються такі дати, як:

  • 29 квітня
  • 30 квітня

Нагадаємо, ми писали про те, що варто додати до лунок при посадці картоплі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим треба підживити картоплю навесні для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, чому картопля не проростає після посадки і як врятувати врожай.

свята овочі Великдень поради город картопля
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:18 У Чорнобилі встановили сонячну електростанцію — фото

17:16 Виїзд за кордон — де доведеться постояти на трасі Одеса-Рені

17:12 Українці можуть купити дешеві овочі — де пропонують великі знижки

16:52 Водіїв штрафують за відсутність цього документа — що відомо

16:49 Синоптики повідомили, якою буде погода завтра в Одесі

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО - 80x80

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО

16:39 Жорін прокоментував ситуацію на Сумському напрямку

16:27 Адміністрація США хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів

16:13 Вода для Миколаєва — як просувається будівництво нового водогону

16:00 Журналістка поширила відео з примусовою мобілізацію — вирок суду

15:47 Ціна розкоші — на яких авто їздять топові українські блогери

17:18 У Чорнобилі встановили сонячну електростанцію — фото

17:16 Виїзд за кордон — де доведеться постояти на трасі Одеса-Рені

17:12 Українці можуть купити дешеві овочі — де пропонують великі знижки

16:52 Водіїв штрафують за відсутність цього документа — що відомо

16:49 Синоптики повідомили, якою буде погода завтра в Одесі

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО - 80x80

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО

16:39 Жорін прокоментував ситуацію на Сумському напрямку

16:27 Адміністрація США хоче укласти 90 торгових угод за 90 днів

16:13 Вода для Миколаєва — як просувається будівництво нового водогону

16:00 Журналістка поширила відео з примусовою мобілізацію — вирок суду

15:47 Ціна розкоші — на яких авто їздять топові українські блогери

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро