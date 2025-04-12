Чому небезпечно садити картоплю до Великодня 2025 — чим це загрожує

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Для отримання гарного врожаю картоплі важливо знати, коли її краще висаджувати на городі, а в який період варто відмовитися від цієї ідеї. Досвідчені дачники пояснили, чому це категорично не рекомендується робити до Великодня, 20 квітня.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Деякі дачники починають садити картоплю до Великодня, вважаючи, що так можна раніше отримати врожай. Однак цього року варто відмовитися від цієї ідеї, адже є великі ризики втратити врожай найпопулярнішого овочу і залишитися ні з чим.

Дізнайтеся, чому категорично не варто висаджувати картоплю на городі до свята Великодня.

Зібраний врожай картоплі в руках. Фото: AgroNews

Чому краще не садити картоплю до Великодня в 2025 році

Насправді немає точних правил, як і якихось народних прикмет, стосовно того, коли можна і коли не варто садити картоплю. Але важливо розуміти, що для гарного врожаю і великих бульб потрібно, щоб надворі температура повітря була стабільно теплою.

А оскільки цього року в першій половині квітня знизилася температура повітря, пішов сніг і навіть були заморозки вночі, садити цей овоч краще після Великодня. Річ у тім, що, посадивши картоплю до цього свята, її бульби в землі просто замерзнуть, залишивши вас без врожаю.

Процедура посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Коли краще садити картоплю в 2025 році

Починати садити картоплю на городі цього року краще після Великодня — наприкінці квітня або на початку травня. Якщо звертатися по допомогу до місячного календаря, то навесні цього року найсприятливішими днями для посадки картоплі на городі вважаються такі дати, як:

29 квітня

30 квітня

Нагадаємо, ми писали про те, що варто додати до лунок при посадці картоплі на городі.

Раніше ми розповідали про те, чим треба підживити картоплю навесні для гарного врожаю.

Також ми повідомляли про те, чому картопля не проростає після посадки і як врятувати врожай.