Що додати до лунок при посадці картоплі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Людина, яка садить картоплю на городі. Фото: Colourbox

Після відкриття дачного сезону однією з найперших справ на городі є посадка картоплі, але щоб вона дійсно виросла великою і здоровою, варто знати один секрет. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно додати до лунок при посадці цього овоча, щоб потім зібрати рясний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Для гарного врожаю картоплі важливо не тільки те, як ви її поливаєте, чим підживлюєте і чим обробляєте від шкідників із хворобами, а й те, як саме ви її посадили. Дачники з досвідом поділилися одним секретом, який допоможе виростити гарну картоплю.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Що потрібно покласти в лунки при посадці картоплі

Горох

Якщо покласти в лунку з картоплею жменю гороху в свіжому чи консервованому вигляді, ґрунт отримає необхідний азот. Цей елемент зробить землю більш пухкою, а також покращить живлення коріння і допоможе повітрю активніше проникати в ґрунт.

Крім того, поклавши горох до лунки з картоплею, ви зменшите ризик виникнення бур’янів навколо овоча.

Багато неочищеного гороху в ящиках. Фото: Pinterest

Лушпиння від насіння

Шкірка лушпиння від насіння створює захисний шар, який не дає набридливим бур’янам рости, а також зігріває ґрунт і допомагає йому утримувати вологу. Щоб досягти таких результатів, покладіть шар лушпиння завтовшки три-чотири сантиметра в лунку з картоплею і присипте зверху землею.

Неочищене насіння і лушпиння з нього. Фото: Freepik

Лядвенець рогатий

Ця багаторічна рослина має гарні властивості, які захищають рослини картоплі від капустянок і дротяників — головних шкідників овоча. Щоб відлякати цих паразитів від картоплі, посадіть рогатий лядвенець у міжрядді або закладіть його пелюстки під картоплини при посадці.

Рослина лядвенцю рогатого в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому картопля не проростає і як врятувати врожай.

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