Що додати до лунок при посадці картоплі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Що покласти в лунки з картоплею для великого врожаю — поради
Після відкриття дачного сезону однією з найперших справ на городі є посадка картоплі, але щоб вона дійсно виросла великою і здоровою, варто знати один секрет. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно додати до лунок при посадці цього овоча, щоб потім зібрати рясний врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Для гарного врожаю картоплі важливо не тільки те, як ви її поливаєте, чим підживлюєте і чим обробляєте від шкідників із хворобами, а й те, як саме ви її посадили. Дачники з досвідом поділилися одним секретом, який допоможе виростити гарну картоплю.
Що потрібно покласти в лунки при посадці картоплі
Горох
Якщо покласти в лунку з картоплею жменю гороху в свіжому чи консервованому вигляді, ґрунт отримає необхідний азот. Цей елемент зробить землю більш пухкою, а також покращить живлення коріння і допоможе повітрю активніше проникати в ґрунт.
Крім того, поклавши горох до лунки з картоплею, ви зменшите ризик виникнення бур’янів навколо овоча.
Лушпиння від насіння
Шкірка лушпиння від насіння створює захисний шар, який не дає набридливим бур’янам рости, а також зігріває ґрунт і допомагає йому утримувати вологу. Щоб досягти таких результатів, покладіть шар лушпиння завтовшки три-чотири сантиметра в лунку з картоплею і присипте зверху землею.
Лядвенець рогатий
Ця багаторічна рослина має гарні властивості, які захищають рослини картоплі від капустянок і дротяників — головних шкідників овоча. Щоб відлякати цих паразитів від картоплі, посадіть рогатий лядвенець у міжрядді або закладіть його пелюстки під картоплини при посадці.
Нагадаємо, ми писали про те, чому картопля не проростає і як врятувати врожай.
Раніше ми розповідали про те, коли варто садити картоплю на городі навесні 2025 за місячним календарем.
Також ми повідомляли про те, який сорт картоплі не можна вирощувати в Україні.
Читайте Новини.LIVE!