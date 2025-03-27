Як виростити великий врожай картоплі без городу — новий метод не потребує ґрунту

Як виростити картоплю без городу — геніальний метод
Не маєте власного городу, але хочете мати власний врожай картоплі? Це дійсно можливо. Є простий і ефективний метод, який дозволяє запастися бульбою навіть на балконі або подвір'ї. Цей спосіб економить місце, знижує ризик хвороб і забезпечує комфортний догляд за рослинами.
Що це за технологія та як виростити картоплю без городу, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Express.
Вирощування картоплі без городу — що це за метод та що потрібно мати
Ця технологія доволі проста — вона передбачає використання контейнерів без ґрунту.
Для вирощування картоплі вам необхідно:
- великий контейнер або пластиковий бак (мінімум 40 л);
- дренажні отвори для відведення зайвої вологи;
- щебінь або гравій для дренажу;
- безторф'яний багатоцільовий компост;
- пророщена насіннєва картопля (3-5 штук на контейнер).
Як підготувати контейнери та посадити картоплю
Підготувати контейнер потрібно наступним чином:
- просвердліть кілька дренажних отворів на дні контейнера;
- насипте шар щебеню або гравію (близько 5 см) для поліпшення дренажу;
- насипте 8-10 см безторф'яного багатоцільового компосту.
Далі садимо картоплю у контейнери:
- розмістіть 3-5 пророщених бульб на відстані однієї долоні одна від одної;
- засипте ще 8-10 см компосту поверх картоплі;
- рясно полийте водою.
Як доглядати за картоплею
Контейнер слід розмістити у сонячному, захищеному від морозів місці. Поливайте регулярно, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. У міру зростання картоплі підсипайте ґрунт, покриваючи молоді пагони.
Коли збирати врожай картоплі
Посаджена в березні-квітні картопля буде готова до збору вже в червні-липні. Як тільки бадилля пожовтіє і висохне, можна обережно викопувати бульби.
Скористайтеся цим методом і насолоджуйтеся свіжою домашньою картоплею навіть у міських умовах.
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