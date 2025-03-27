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Як виростити картоплю без городу — геніальний метод

27 березня 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як виростити великий врожай картоплі без городу — новий метод не потребує ґрунту
Великий врожай картоплі в ящику. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Не маєте власного городу, але хочете мати власний врожай картоплі? Це дійсно можливо. Є простий і ефективний метод, який дозволяє запастися бульбою навіть на балконі або подвір'ї. Цей спосіб економить місце, знижує ризик хвороб і забезпечує комфортний догляд за рослинами.

Що це за технологія та як виростити картоплю без городу, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Express.

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Вирощування картоплі без городу — що це за метод та що потрібно мати

Ця технологія доволі проста — вона передбачає використання контейнерів без ґрунту. 

Для вирощування картоплі вам необхідно:

  • великий контейнер або пластиковий бак (мінімум 40 л);
  • дренажні отвори для відведення зайвої вологи;
  • щебінь або гравій для дренажу;
  • безторф'яний багатоцільовий компост;
  • пророщена насіннєва картопля (3-5 штук на контейнер). 

 

Вирощування картоплі без городу — що це за метод та що потрібно мати
Вирощування картоплі в контейнерах. Фото: patientgardener.co.uk

Як підготувати контейнери та посадити картоплю

Підготувати контейнер потрібно наступним чином:

  • просвердліть кілька дренажних отворів на дні контейнера;
  • насипте шар щебеню або гравію (близько 5 см) для поліпшення дренажу;
  • насипте  8-10 см безторф'яного багатоцільового компосту. 

Далі садимо картоплю у контейнери: 

  • розмістіть 3-5 пророщених бульб на відстані однієї долоні одна від одної;
  • засипте ще 8-10 см компосту поверх картоплі;
  • рясно полийте водою. 

Як доглядати за картоплею 

Контейнер слід розмістити у сонячному, захищеному від морозів місці. Поливайте регулярно, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. У міру зростання картоплі підсипайте ґрунт, покриваючи молоді пагони.

 

Дізнайтеся, як виростити картоплю без городу
Врожай картоплі в ящику. Фото: freepik.com

Коли збирати врожай картоплі

Посаджена в березні-квітні картопля буде готова до збору вже в червні-липні. Як тільки бадилля пожовтіє і висохне, можна обережно викопувати бульби.

Скористайтеся цим методом і насолоджуйтеся свіжою домашньою картоплею навіть у міських умовах.

 

Раніше ми писали, чому картопля не хоче проростати після посадки. 

Нагадаємо, ми розповідали, який сорт картоплі не можна садити в Україні. 

Також пропонуємо дізнатися, коли садити картоплю навесні 2025 року за місячним календарем. 

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