Як виростити великий врожай картоплі без городу — новий метод не потребує ґрунту

Великий врожай картоплі в ящику. Фото: depositphotos.com

Не маєте власного городу, але хочете мати власний врожай картоплі? Це дійсно можливо. Є простий і ефективний метод, який дозволяє запастися бульбою навіть на балконі або подвір'ї. Цей спосіб економить місце, знижує ризик хвороб і забезпечує комфортний догляд за рослинами.

Що це за технологія та як виростити картоплю без городу, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Express.

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Ця технологія доволі проста — вона передбачає використання контейнерів без ґрунту.

Для вирощування картоплі вам необхідно:

великий контейнер або пластиковий бак (мінімум 40 л);

дренажні отвори для відведення зайвої вологи;

щебінь або гравій для дренажу;

безторф'яний багатоцільовий компост;

пророщена насіннєва картопля (3-5 штук на контейнер).

Вирощування картоплі в контейнерах. Фото: patientgardener.co.uk

Як підготувати контейнери та посадити картоплю

Підготувати контейнер потрібно наступним чином:

просвердліть кілька дренажних отворів на дні контейнера;

насипте шар щебеню або гравію (близько 5 см) для поліпшення дренажу;

насипте 8-10 см безторф'яного багатоцільового компосту.

Далі садимо картоплю у контейнери:

розмістіть 3-5 пророщених бульб на відстані однієї долоні одна від одної;

засипте ще 8-10 см компосту поверх картоплі;

рясно полийте водою.

Як доглядати за картоплею

Контейнер слід розмістити у сонячному, захищеному від морозів місці. Поливайте регулярно, щоб ґрунт залишався вологим, але не перезволоженим. У міру зростання картоплі підсипайте ґрунт, покриваючи молоді пагони.

Врожай картоплі в ящику. Фото: freepik.com

Коли збирати врожай картоплі

Посаджена в березні-квітні картопля буде готова до збору вже в червні-липні. Як тільки бадилля пожовтіє і висохне, можна обережно викопувати бульби.

Скористайтеся цим методом і насолоджуйтеся свіжою домашньою картоплею навіть у міських умовах.

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