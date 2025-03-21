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Цей сорт картоплі не можна садити в Україні — врожаю не буде

21 березня 2025 17:58
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Який сорт картоплі не можна саджати в Україні, щоб не залишитись без врожаю
Городник викопав дрібну картоплю. Фото: Unsplash
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Вибір правильного сорту картоплі — запорука щедрого майбутнього врожаю. Деякі сорти погано адаптовані до кліматичних умов України, схильні до небезпечних захворювань або мають слабку стійкість до шкідників. Якщо посадити таку картоплю, можна втратити значну частину врожаю або отримати дрібні, непридатні до тривалого зберігання бульби.

Саме тому пропонуємо вам дізнатися, яку картоплю категорично не можна саджати, щоб не залишитись без врожаю.

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Чому деякі сорти картоплі не підходять для посадки в Україні

Однією з основних проблем при вирощуванні картоплі є її вразливість до захворювань. Найпоширеніші з них:

  • парша — грибкове захворювання, що призводить до утворення шорстких коричневих плям на бульбах, знижуючи їхню якість і здатність до зберігання. Виявити її під час вирощування практично неможливо — проявляється вона вже після збору врожаю;
  • фітофтороз — небезпечна хвороба, яка швидко поширюється в період підвищеної вологості та здатна знищити весь урожай;
  • фузаріозна гниль — викликає загнивання бульб під час зберігання, що значно зменшує кількість якісної картоплі.

Щоб уникнути втрат, важливо знати, які сорти картоплі не рекомендується садити в Україні.

 

Чому деякі сорти картоплі не підходять для посадки в Україні
Викопана картопля на городі. Фото: shutterstock.com

 

Найгірші сорти картоплі для посадки в Україні:

1. "Загадка"

Цей ранній сорт відомий своїми непоганими смаковими характеристиками, але має низьку стійкість до основних хвороб. Особливо вразливий до фітофторозу, альтернаріозу та сухої фузаріозної гнилі. У дощові роки урожай може значно постраждати через швидке поширення грибкових інфекцій.

2. "Невська стандарт"

Середньоранній сорт із гарною врожайністю та високою лежкістю. Проте його головний недолік — чутливість до механічних пошкоджень, особливо під час посадки та викопування. Якщо бульби травмуються, вони стають вразливими до хвороб під час зберігання.

Раніше ми писали, що робити, якщо картопля проросла надто рано. 

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно вирощувати картоплю, щоб отримати великий врожай. 

Також пропонуємо вам дізнатися, яке просте добриво додати у ґрунт, щоб буряки виросли солодкими. 

Україна врожай поради картопля сорт

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