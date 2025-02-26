Як можна збільшити врожай картоплі вдвічі — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Redro

Якщо ви ніяк не можете отримати великий врожай картоплі на городі, ймовірно, ви упускаєте один важливий момент під час догляду. Досвідчені дачники розповіли, як можна виростити багато великої картоплі за допомогою лише однієї дії.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Кожен дачник з досвідом знає, що картопля вважається доволі вимогливою до рівня вологи ґрунту, особливо тоді, коли тільки починають з’являтися бутони, а бадилля ще росте. Це найважливіший момент, під час якого, власне, і закладається майбутній врожай картоплі.

Тому для гарного і рясного врожаю цього овоча необхідно його правильно поливати. Досвідчені дачники пояснили, як саме це робити.

Збір врожаю картоплі на городі. Фото: Pinterest

Як поливати картоплю для рясного врожаю

По-перше, поливати картоплю краще ввечері, щоб листя кущів не постраждало від сонячних опіків. Для цього під кожен кущ цього овоча потрібно вливати по три літри води, але інколи об’єм потрібно регулювати в залежності від структури ґрунту.

Наприклад, піщаному і супіщаному ґрунту потрібно більше вологи, а торф’яному і суглинку — менше. Тому спочатку визначте, який у вас ґрунт, а вже потім врегулюйте кількість води, яка потрібна вам для поливу картоплі.

Також потрібно підживлювати картоплю у період формування бутонів сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Деревна зола — три столові ложки

Сульфат калію — одна чайна ложка

Процес поливу картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Як часто треба поливати картоплю

Періодичність поливів регулюється не тільки в залежності від ґрунту, а й від погодних і кліматичних умов. Наприклад, якщо ви живете у вологому кліматі, то картоплю достатньо буде розпушити — так краще затримується волога і надходить повітря. А якщо у вас спекотний або дуже посушливий клімат з піщаним ґрунтом, то поливати потрібно обов’язково.

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