Как можно увеличить урожай картофеля в два раза — советы дачникам

Человек, который собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Redro

Если вы никак не можете получить большой урожай картофеля на огороде, вероятно, вы упускаете один важный момент во время ухода. Опытные дачники рассказали, как можно вырастить много крупного картофеля с помощью всего одного действия.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Каждый дачник с опытом знает, что картофель считается довольно требовательным к уровню влаги почвы, особенно тогда, когда только начинают появляться бутоны, а ботва еще растет. Это важнейший момент, во время которого, собственно, и закладывается будущий урожай картофеля.

Поэтому для хорошего и обильного урожая этого овоща необходимо его правильно поливать. Опытные дачники объяснили, как именно это делать.

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Как поливать картофель для обильного урожая

Во-первых, поливать картофель лучше вечером, чтобы листья кустов не пострадали от солнечных ожогов. Для этого под каждый куст этого овоща нужно вливать по три литра воды, но иногда объем нужно регулировать в зависимости от структуры почвы.

Например, песчаной и супесчаной почве нужно больше влаги, а торфяной — меньше. Поэтому сначала определите, какая у вас почва, а уже потом урегулируйте количество воды, которое нужно вам для полива картофеля.

Также нужно подкармливать картофель в период формирования бутонов смесью из таких ингредиентов, как:

Древесная зола — три столовые ложки

Сульфат калия — одна чайная ложка

Процесс полива картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Как часто надо поливать картофель

Периодичность поливов регулируется не только в зависимости от почвы, но и от погодных и климатических условий. Например, если вы живете во влажном климате, то картофель достаточно будет разрыхлить — так лучше задерживается влага и поступает воздух. А если у вас жаркий или очень засушливый климат с песчаной почвой, то поливать нужно обязательно.

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