Как можно увеличить урожай картофеля в два раза — советы дачникам

Секрет двойного урожая — как правильно выращивать картофель
Если вы никак не можете получить большой урожай картофеля на огороде, вероятно, вы упускаете один важный момент во время ухода. Опытные дачники рассказали, как можно вырастить много крупного картофеля с помощью всего одного действия.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Каждый дачник с опытом знает, что картофель считается довольно требовательным к уровню влаги почвы, особенно тогда, когда только начинают появляться бутоны, а ботва еще растет. Это важнейший момент, во время которого, собственно, и закладывается будущий урожай картофеля.
Поэтому для хорошего и обильного урожая этого овоща необходимо его правильно поливать. Опытные дачники объяснили, как именно это делать.
Как поливать картофель для обильного урожая
Во-первых, поливать картофель лучше вечером, чтобы листья кустов не пострадали от солнечных ожогов. Для этого под каждый куст этого овоща нужно вливать по три литра воды, но иногда объем нужно регулировать в зависимости от структуры почвы.
Например, песчаной и супесчаной почве нужно больше влаги, а торфяной — меньше. Поэтому сначала определите, какая у вас почва, а уже потом урегулируйте количество воды, которое нужно вам для полива картофеля.
Также нужно подкармливать картофель в период формирования бутонов смесью из таких ингредиентов, как:
- Древесная зола — три столовые ложки
- Сульфат калия — одна чайная ложка
Как часто надо поливать картофель
Периодичность поливов регулируется не только в зависимости от почвы, но и от погодных и климатических условий. Например, если вы живете во влажном климате, то картофель достаточно будет разрыхлить — так лучше задерживается влага и поступает воздух. А если у вас жаркий или очень засушливый климат с песчаной почвой, то поливать нужно обязательно.
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