Які сорти картоплі не можна садити в Україні — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай картоплі. Фото: Freepik

Серед сортів картоплі є ті, які ні в якому разі не можна обирати українцям для посадки на своєму городі. Щоб не залишитися без врожаю, досвідчені дачники розповіли, які сорти цього популярного овоча вважаються найгіршими з усіх і чому саме їх не варто садити на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Яку картоплю краще не садити на городі

Однією з найпоширеніших хвороб, яка зазвичай вражає картоплю, вважається парша. Справа в тому, що у процесі вирощування картоплі неможливо помітити ознаки цього захворювання, а ось після збору врожаю можна неприємно здивуватися.

Тому в жодному разі не можна садити картоплю, яка схильна до такої хвороби. А в цьому випадку йдеться про ті сорти, які мають тонку шкурку або червонуватий відтінок.

Врожай картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Які сорти картоплі є найгіршими серед усіх

Сорт картоплі "Загадка"

Це ранній сорт картоплі, який, хоч і виростає смачним, проте, вважається не дуже стійким до таких захворювань, як фітофтороз і альтернаріоз. А ось із сухою фузаріозною гниллю цей сорт взагалі не може впоратися, адже ця хвороба особливо сильно вражає його.

Сорт картоплі "Невська стандарт"

Це середньоранній сорт, який має великий врожай, смачні коренеплоди і довготривале зберігання. Він вважається відносно стійким до вірусів, а також таких захворювань, як парша, фітофтороз і ризоктоніоз. До того ж, перед посадкою картопля цього сорту погано витримує обламування.

Однак, досвідчені дачники впевнені, що поганих сортів цього овоча не існує, адже врожай напряму залежить від головних факторів при вирощуванні. Йдеться про неправильний підхід, погану якість землі та догляд, а також відсутність досвіду на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі для гарного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що не можна робити при вирощуванні картоплі на городі.

Також ми повідомляли про те, що не можна висаджувати біля картоплі на городі.