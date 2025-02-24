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Худшие сорта картофеля в Украине — что нельзя сажать на огороде

24 февраля 2025 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Какие сорта картофеля нельзя сажать в Украине — советы дачникам
Человек, который держит урожай картофеля. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Среди сортов картофеля есть те, которые ни в коем случае нельзя выбирать украинцам для посадки на своем огороде. Чтобы не остаться без урожая, опытные дачники рассказали, какие сорта этого популярного овоща считаются худшими из всех и почему именно их не стоит сажать на своем участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Одной из самых распространенных болезней, которая обычно поражает картофель, считается парша. Дело в том, что в процессе выращивания картофеля невозможно заметить признаки этого заболевания, а вот после сбора урожая можно неприятно удивиться.

Поэтому ни в коем случае нельзя сажать картофель, который подвержен такой болезни. А в данном случае речь идет о тех сортах, которые имеют тонкую шкурку или красноватый оттенок.

Картошка
Урожай картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Какие сорта картофеля являются худшими среди всех

Сорт картофеля "Загадка"

Это ранний сорт картофеля, который, хоть и вырастает вкусным, однако, считается не очень устойчивым к таким заболеваниям, как фитофтороз и альтернариоз. А вот с сухой фузариозной гнилью этот сорт вообще не может справиться, ведь эта болезнь особенно сильно поражает его.

Сорт картофеля "Невская стандарт"

Это среднеранний сорт, который имеет большой урожай, вкусные корнеплоды и долговременное хранение. Он считается относительно устойчивым к вирусам, а также к таким заболеваниям, как парша, фитофтороз и ризоктониоз. К тому же, перед посадкой картофель этого сорта плохо выдерживает обламывание.

Однако, опытные дачники уверены, что плохих сортов этого овоща не существует, ведь урожай напрямую зависит от главных факторов при выращивании. Речь идет о неправильном подходе, плохом качестве земли и уходе, а также отсутствии опыта на огороде.

Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать при выращивании картофеля на огороде.

Также мы сообщали о том, что нельзя высаживать возле картофеля на огороде.

овощи советы огород картошка запреты сорт

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