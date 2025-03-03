Що робити з картоплею, якщо вона рано проросла — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає пророслу картоплю. Фото: Freepik

Коли надворі різко змінюється температура повітря, а ви неправильно доглядаєте свій город, на картоплі інколи починають з’являтися паростки. Досвідчені дачники розповіли, що варто робити, якщо картопля проросла раніше, ніж потрібно, щоб зберегти врожай овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Дачники з досвідом кажуть, що якщо паростки виросли до одного сантиметра, в цьому випадку не варто турбуватися. Справа в тому, що в цій ситуації бульби будуть швидше укорінюватися після посадки, і це взагалі буде корисно для раннього посіву овоча.

Однак, якщо паростки виростають до п'яти і більше сантиметрів, бульби починають активно втрачати поживні елементи, через що скорочується врожай. Тому в цій ситуації необхідно одразу ж рятувати свій врожай, щоб не залишитися з порожнім городом.

Бульби картоплі, які проросли. Фото: Pinterest

Як врятувати картоплю, яка проросла занадто рано

Досвідчені городники рекомендують стежити за ступенем проростання картоплі, особливо, якщо вона пустила паростки ще в лютому. У такому випадку треба обрізати тонкі та довгі паростки так, щоб на бульбах залишилося два-три коротких паростка завдовжки до одного сантиметра.

Врожай картоплі з паростками. Фото: Potatoes

В якому місці краще тримати пророслу картоплю

Таку картоплю краще тримати там, де сухо і добре провітрюється, — в погребі, на балконі або в спеціальних ящиках. Якщо у вас немає таких місць, покладіть картоплю в нижній ящик холодильника, але якщо на бульбах занадто довгі паростки, вона в’яне або зморщена, тоді краще одразу викидайте її, оскільки така картопля може бути небезпечною для здоров'я.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти картоплі вважаються найгіршими в Україні.

Раніше ми розповідали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі для великого врожаю.

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити після картоплі на городі.