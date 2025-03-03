Что делать с картошкой, если она рано проросла — полезные советы дачникам

Человек, который держит проросший картофель. Фото: Freepik

Когда на улице резко меняется температура воздуха, а вы неправильно ухаживаете за своим огородом, на картофеле иногда начинают появляться ростки. Опытные дачники рассказали, что стоит делать, если картофель пророс раньше, чем нужно, чтобы сохранить урожай овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Дачники с опытом говорят, что если ростки выросли до одного сантиметра, в этом случае не стоит беспокоиться. Дело в том, что в этой ситуации клубни будут быстрее укореняться после посадки, и это вообще будет полезно для раннего посева овоща.

Однако, если ростки вырастают до пяти и более сантиметров, клубни начинают активно терять питательные элементы, из-за чего сокращается урожай. Поэтому в этой ситуации необходимо сразу же спасать свой урожай, чтобы не остаться с пустым огородом.

Клубни картофеля, которые проросли. Фото: Pinterest

Как спасти картофель, который пророс слишком рано

Опытные огородники рекомендуют следить за степенью прорастания картофеля, особенно, если он пустил ростки еще в феврале. В таком случае надо обрезать тонкие и длинные ростки так, чтобы на клубнях осталось два-три коротких ростка длиной до одного сантиметра.

Урожай картофеля с ростками. Фото: Potatoes

В каком месте лучше держать проросший картофель

Такой картофель лучше держать там, где сухо и хорошо проветривается, — в погребе, на балконе или в специальных ящиках. Если у вас нет таких мест, положите картофель в нижний ящик холодильника, но если на клубнях слишком длинные ростки, он вянет или сморщенный, тогда лучше сразу выбрасывайте его, поскольку такой картофель может быть опасным для здоровья.

Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля считаются худшими в Украине.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать после картофеля на огороде.