Чому картопля не проростає після посадки — причини, поради дачникам

Людина, яка тримає три пророслі картоплини. Фото: Pinterest

Навесні всі дачники починають садити картоплю, але, на жаль, інколи буває так, що вона відмовляється проростати, і цьому є певні причини. Досвідчені городники розповіли, коли картопля має проростати і чому цього не відбувається впродовж потрібного періоду часу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли картопля повинна прорости

В залежності від клімату, в якому ви садите картоплю, їй потрібно від двох до чотирьох тижнів для проростання. Якщо картопля вже була пророщена і посаджена на глибину від трьох до чотирьох сантиметрів, а надворі тепло, тоді перші сходи можна чекати за два тижні.

Врожай пророслої картоплі в ящику. Фото: Potatoes

Чому картопля відмовляється проростати

Погана якість посадкового матеріалу

Якщо ви використали поганий посадковий матеріал, то гарного врожаю не буде. Справа в тому, що посередні бульби точно не дадуть сходи і не проростуть, тому зважайте на це.

Занадто сильне заглиблення в землю

Картопля не проростатиме, якщо ви її занадто сильно заглибили при посадці. Звичайно, викопувати бульби назад ніхто не буде, але перших сходів картоплі доведеться чекати десь на десять днів більше, ніж зазвичай.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Freepik

Недотримання термінів посадки

Якщо ви посадили картоплю занадто рано, коли ґрунт після зими ще не встиг прогрітися, то терміни проростання овоча збільшуються. У такому випадку доведеться довше чекати на перші сходи.

Неправильна вологість ґрунту

Якщо ґрунт, куди ви посадили картоплю, занадто сухий або, навпаки, дуже вологий, то проростатиме ця картопля також довше. Але в умовах посухи можна просто полити картоплю, щоб активізувати процес проростання.

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