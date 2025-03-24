Коли садити картоплю на городі навесні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Коли краще садити картоплю навесні 2025 — місячний календар
Останнім часом в Україні дуже змінився клімат, тому деякі дачники почали садити картоплю раніше, ніж зазвичай. Щоб не припуститися помилки і виростити гарний врожай на городі, дізнайтеся, коли варто садити цей популярний овоч навесні за місячним календарем і як це можна робити.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Коли варто садити картоплю навесні 2025 року за місячним календарем
Щоб картопля дійсно виросла рівною, великою і смачною, перед її посадкою варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним найсприятливішими датами весни цього року для посадки картоплі вважаються такі дні, як:
- 1 квітня
- 4-5 квітня
- 14-15 квітня
- 19-20 квітня
- 23-24 квітня
- 28 квітня
- 1-3 травня
- 11 травня
- 16-17 травня
- 21-22 травня
- 25-26 травня
- 29-30 травня
Як можна садити картоплю на городі
Спосіб 1 — одразу у відкритий ґрунт
Цей метод посадки картоплі вважається найпопулярнішим серед українців. Але перш, ніж садити овоч на городі, варто впевнитися в тому, що температура ґрунту становить від десяти до 12 градусів тепла на глибині в 15-20 сантиметрів.
В Україні така температура настає зазвичай з кінця квітня до середини травня, але це залежить як від регіону, так і від сорту картоплі.
Спосіб 2 — посадка на розсаду
Деякі дачники спочатку садять картоплю на розсаду, і це найчастіше буває наприкінці лютого або на початку березня. У теплицях картопля росте від двох до двох із половиною місяців і адаптується до відкритого ґрунту в травні після того, як вночі закінчаться заморозки.
Дачники із досвідом обирають цей спосіб через те, що так картопля менше страждає від захворювань.
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