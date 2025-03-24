Коли садити картоплю на городі навесні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Людина, яка висаджує картоплю на городі. Фото: Decorexpro

Останнім часом в Україні дуже змінився клімат, тому деякі дачники почали садити картоплю раніше, ніж зазвичай. Щоб не припуститися помилки і виростити гарний врожай на городі, дізнайтеся, коли варто садити цей популярний овоч навесні за місячним календарем і як це можна робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто садити картоплю навесні 2025 року за місячним календарем

Щоб картопля дійсно виросла рівною, великою і смачною, перед її посадкою варто звернутися по допомогу до місячного календаря. Згідно з ним найсприятливішими датами весни цього року для посадки картоплі вважаються такі дні, як:

1 квітня

4-5 квітня

14-15 квітня

19-20 квітня

23-24 квітня

28 квітня

1-3 травня

11 травня

16-17 травня

21-22 травня

25-26 травня

29-30 травня

Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Як можна садити картоплю на городі

Спосіб 1 — одразу у відкритий ґрунт

Цей метод посадки картоплі вважається найпопулярнішим серед українців. Але перш, ніж садити овоч на городі, варто впевнитися в тому, що температура ґрунту становить від десяти до 12 градусів тепла на глибині в 15-20 сантиметрів.

В Україні така температура настає зазвичай з кінця квітня до середини травня, але це залежить як від регіону, так і від сорту картоплі.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Pinterest

Спосіб 2 — посадка на розсаду

Деякі дачники спочатку садять картоплю на розсаду, і це найчастіше буває наприкінці лютого або на початку березня. У теплицях картопля росте від двох до двох із половиною місяців і адаптується до відкритого ґрунту в травні після того, як вночі закінчаться заморозки.

Дачники із досвідом обирають цей спосіб через те, що так картопля менше страждає від захворювань.

Вирощена розсада картоплі в руках. Фото: Potatoes

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