Почему картошка не прорастает после посадки — причины, советы дачникам

Картошка не хочет прорастать после посадки — в чем причина
Весной все дачники начинают сажать картофель, но, к сожалению, иногда бывает так, что он отказывается прорастать, и этому есть определенные причины. Опытные огородники рассказали, когда картофель должен прорастать и почему этого не происходит в течение нужного периода времени.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда картошка должна прорасти
В зависимости от климата, в котором вы сажаете картофель, ему нужно от двух до четырех недель для прорастания. Если картофель уже был пророщен и посажен на глубину от трех до четырех сантиметров, а на улице тепло, тогда первые всходы можно ждать через две недели.
Почему картофель отказывается прорастать
Плохое качество посадочного материала
Если вы использовали плохой посадочный материал, то хорошего урожая не будет. Дело в том, что посредственные клубни точно не дадут всходы и не прорастут, поэтому учитывайте это.
Слишком сильное заглубление в землю
Картофель не будет прорастать, если вы его слишком сильно заглубили при посадке. Конечно, выкапывать клубни обратно никто не будет, но первых всходов картофеля придется ждать где-то на десять дней больше, чем обычно.
Несоблюдение сроков посадки
Если вы посадили картофель слишком рано, когда почва после зимы еще не успела прогреться, то сроки прорастания овоща увеличиваются. В таком случае придется дольше ждать первых всходов.
Неправильная влажность почвы
Если почва, куда вы посадили картофель, слишком сухая или, наоборот, слишком влажная, то прорастать этот картофель также будет дольше. Но в условиях засухи можно просто полить картофель, чтобы активизировать процесс прорастания.
Напомним, мы писали о том, какой сорт картофеля нельзя сажать на украинском огороде.
Ранее мы рассказывали о том, что ни в коем случае нельзя сажать после картофеля на огороде.
Также мы сообщали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на своем огороде.
Читайте Новини.LIVE!