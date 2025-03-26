Почему картошка не прорастает после посадки — причины, советы дачникам

Человек, который держит три проросшие картофелины. Фото: Pinterest

Весной все дачники начинают сажать картофель, но, к сожалению, иногда бывает так, что он отказывается прорастать, и этому есть определенные причины. Опытные огородники рассказали, когда картофель должен прорастать и почему этого не происходит в течение нужного периода времени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда картошка должна прорасти

В зависимости от климата, в котором вы сажаете картофель, ему нужно от двух до четырех недель для прорастания. Если картофель уже был пророщен и посажен на глубину от трех до четырех сантиметров, а на улице тепло, тогда первые всходы можно ждать через две недели.

Урожай проросшего картофеля в ящике. Фото: Potatoes

Почему картофель отказывается прорастать

Плохое качество посадочного материала

Если вы использовали плохой посадочный материал, то хорошего урожая не будет. Дело в том, что посредственные клубни точно не дадут всходы и не прорастут, поэтому учитывайте это.

Слишком сильное заглубление в землю

Картофель не будет прорастать, если вы его слишком сильно заглубили при посадке. Конечно, выкапывать клубни обратно никто не будет, но первых всходов картофеля придется ждать где-то на десять дней больше, чем обычно.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Freepik

Несоблюдение сроков посадки

Если вы посадили картофель слишком рано, когда почва после зимы еще не успела прогреться, то сроки прорастания овоща увеличиваются. В таком случае придется дольше ждать первых всходов.

Неправильная влажность почвы

Если почва, куда вы посадили картофель, слишком сухая или, наоборот, слишком влажная, то прорастать этот картофель также будет дольше. Но в условиях засухи можно просто полить картофель, чтобы активизировать процесс прорастания.

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