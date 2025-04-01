Розыск уклониста и штраф от ТЦК - аннулируются ли они в течение 3 месяцев

Группа оповещения ТЦК выявляет граждан, объявленных в розыск. Фото: "Суспільне"

Если на нарушителя воинского учета не был наложен штраф в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, то оштрафовать его по закону уже невозможно. Но по розыску за эти же нарушения действуют другие временные нормы.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

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Санкции против военнообязанного гражданина, который нарушил правила воинского учета — это административные правонарушения.

Поэтому по этим санкциям действуют нормы соответствующего кодекса. Скажем, если с момента выявления нарушения — неявки в ТЦК по повестке (кроме боевой повестки, или мобилизационного распоряжения) — прошло более трех месяцев, гражданина не смогут оштрафовать, потому что закончится срок действия.

Прекратится ли розыск через три месяца

Но, вместе с тем, пояснила адвокат Дарья Тарасенко, с розыском за те же нарушения ситуация иная.

"Цель розыска — найти человека и доставить его в ТЦК. Если он не явился сам, его будут искать до тех пор, пока полиция не задержит его или пока он сам не придет разбираться", — подчеркнула юрист.

Поэтому "переждать" розыск в течение трех месяцев, и он будет отменен — невозможно, потому что розыск будет продолжаться и дальше.

Напомним, мы ранее писали о восьми основных причинах объявления военнообязанного гражданина в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли отменить розыск от ТЦК дистанционно.