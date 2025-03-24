Оголошення в розшук від ТЦК квітень 2025 - основні причини

Розшук від ТЦК у квітні — 8 головних причин
Існує ціла низка причин, які дозволяють територіальному центру комплектування оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це як ухилення від військового обліку чи призову, так і ігнорування повісток та не перебування на обліку на підприємстві.
Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.
Оголошення військовозобов’язаного у розшук
Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук того чи іншого військовозобов’язаного громадянина, призовника чи резервіста.
Оголошення у розшук можливе тоді, коли громадянин порушив правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Вісім причин для оголошення у розшук
За інформацією юристів, існує вісім найпоширеніших причин для оголошення громадянина у розшук.
Це перш за все ухилення від військового обліку, від призову на військову службу та від взяття на облік військовозобов’язаних осіб.
Крім того, оголосити громадянина у розшук можуть за наступні вчинки:
- неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
- неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;
- ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
- неуточнення військово-облікових даних.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли розшук від територіального центру комплектування є законним і як його скасувати.
Додамо, ми повідомляли про те, де і як дізнатися причину оголошення у розшук.
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