Оголошення в розшук від ТЦК квітень 2025 - основні причини

Перевірка громадянина щодо можливих порушень військового обліку. Фото: УНІАН

Існує ціла низка причин, які дозволяють територіальному центру комплектування оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це як ухилення від військового обліку чи призову, так і ігнорування повісток та не перебування на обліку на підприємстві.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

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Оголошення військовозобов’язаного у розшук

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук того чи іншого військовозобов’язаного громадянина, призовника чи резервіста.

Оголошення у розшук можливе тоді, коли громадянин порушив правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Вісім причин для оголошення у розшук

За інформацією юристів, існує вісім найпоширеніших причин для оголошення громадянина у розшук.

Це перш за все ухилення від військового обліку, від призову на військову службу та від взяття на облік військовозобов’язаних осіб.

Крім того, оголосити громадянина у розшук можуть за наступні вчинки:

неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;

неперебування на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

ігнорування виклику за повісткою, яка вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;

неуточнення військово-облікових даних.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли розшук від територіального центру комплектування є законним і як його скасувати.

Додамо, ми повідомляли про те, де і як дізнатися причину оголошення у розшук.