Объявление в розыск от ТЦК апрель 2025 - основные причины

Розыск от ТЦК в апреле — 8 главных причин
Существует целый ряд причин, которые позволяют территориальному центру комплектования объявить военнообязанного гражданина в розыск. Это как уклонение от воинского учета или призыва, так и игнорирование повесток и не пребывание на учете на предприятии.
Об этом говорится в материале на сайте inseinin.
Объявление военнообязанного в розыск
Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск того или иного военнообязанного гражданина, призывника или резервиста.
Объявление в розыск возможно тогда, когда гражданин нарушил правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Восемь причин для объявления в розыск
По информации юристов, существует восемь самых распространенных причин для объявления гражданина в розыск.
Это прежде всего уклонение от воинского учета, от призыва на военную службу и от постановки на учет военнообязанных лиц.
Кроме того, объявить гражданина в розыск могут за следующие поступки:
- непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
- непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;
- игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;
- игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
- неуточнение военно-учетных данных.
Напомним, мы ранее писали о том, когда розыск от территориального центра комплектования является законным и как его отменить.
Добавим, мы сообщали о том, где и как узнать причину объявления в розыск.
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