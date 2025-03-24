Объявление в розыск от ТЦК апрель 2025 - основные причины

Проверка гражданина относительно возможных нарушений воинского учета. Фото: УНІАН

Существует целый ряд причин, которые позволяют территориальному центру комплектования объявить военнообязанного гражданина в розыск. Это как уклонение от воинского учета или призыва, так и игнорирование повесток и не пребывание на учете на предприятии.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

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Объявление военнообязанного в розыск

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск того или иного военнообязанного гражданина, призывника или резервиста.

Объявление в розыск возможно тогда, когда гражданин нарушил правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Восемь причин для объявления в розыск

По информации юристов, существует восемь самых распространенных причин для объявления гражданина в розыск.

Это прежде всего уклонение от воинского учета, от призыва на военную службу и от постановки на учет военнообязанных лиц.

Кроме того, объявить гражданина в розыск могут за следующие поступки:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

непребывание на воинском учете на предприятии или месте учебы;

игнорирование вызова по повестке, которая вручена лично, по почте, на предприятии или месте обучения;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуточнение военно-учетных данных.

Напомним, мы ранее писали о том, когда розыск от территориального центра комплектования является законным и как его отменить.

Добавим, мы сообщали о том, где и как узнать причину объявления в розыск.