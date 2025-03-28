Скасування розшуку ТЦК онлайн — як це зробити

Розшук від ТЦК — чи можна скасувати його дистанційно
Для того, аби знятися з розшуку за порушення військового обліку, громадянин має отримати постанову ТЦК про штраф. Це можна зробити тільки за особистої присутності військовозобов’язаного у територіальному центрі комплектування.
Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.
Як починається процес зняття з розшуку
Процес скасування розшуку порушника військового обліку та призову починається із призначення штрафу за порушення правил обліку.
Для цього у територіальному центрі комплектування мають ухвалити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.
Можливість дистанційного зняття з обліку — наскільки це реально
У матеріалі зазначається, що винести таку постанову можна лише за особистої присутності та участі у справі військовозобовʼязаного.
Тож дистанційно зняти розшук від ТЦК без адміністративної відповідальності неможливо, громадянин, який не з’явиться до територіального центру комплектування, так і перебуватиме у розшуку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є вісім основних причин для оголошення військовозобов’язаних громадян у розшук від ТЦК.
Додамо, ми повідомляли про те, які обмеження чекають на ухилянтів після оголошення їх у розшук ТЦК.
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