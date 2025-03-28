Скасування розшуку ТЦК онлайн — як це зробити

Перевірка документів щодо можливого розшуку. Фото: "Новини.PRO"

Для того, аби знятися з розшуку за порушення військового обліку, громадянин має отримати постанову ТЦК про штраф. Це можна зробити тільки за особистої присутності військовозобов’язаного у територіальному центрі комплектування.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

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Як починається процес зняття з розшуку

Процес скасування розшуку порушника військового обліку та призову починається із призначення штрафу за порушення правил обліку.

Для цього у територіальному центрі комплектування мають ухвалити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Можливість дистанційного зняття з обліку — наскільки це реально

У матеріалі зазначається, що винести таку постанову можна лише за особистої присутності та участі у справі військовозобовʼязаного.

Тож дистанційно зняти розшук від ТЦК без адміністративної відповідальності неможливо, громадянин, який не з’явиться до територіального центру комплектування, так і перебуватиме у розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є вісім основних причин для оголошення військовозобов’язаних громадян у розшук від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які обмеження чекають на ухилянтів після оголошення їх у розшук ТЦК.