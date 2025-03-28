Отмена розыска ТЦК онлайн — как это сделать

Проверка документов относительно возможного розыска. Фото: "Новини.PRO"

Для того, чтобы сняться с розыска за нарушение воинского учета, гражданин должен получить постановление ТЦК о штрафе. Это можно сделать только при личном присутствии военнообязанного в территориальном центре комплектования.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

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Как начинается процесс снятия с розыска

Процесс отмены розыска нарушителя воинского учета и призыва начинается с назначения штрафа за нарушение правил учета.

Для этого в территориальном центре комплектования должны принять постановление о привлечении к административной ответственности.

Возможность дистанционного снятия с учета — насколько это реально

В материале отмечается, что вынести такое постановление можно только при личном присутствии и участии в деле военнообязанного.

Поэтому дистанционно снять розыск от ТЦК без административной ответственности невозможно, гражданин, который не явится в территориальный центр комплектования, так и будет находиться в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы восемь основных причин для объявления военнообязанных граждан в розыск от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие ограничения ждут уклонистов после объявления их в розыск ТЦК.