Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Розыск от ТЦК — можно ли отменить его дистанционно arrow

Розыск от ТЦК — можно ли отменить его дистанционно

28 марта 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отмена розыска ТЦК онлайн — как это сделать
Проверка документов относительно возможного розыска. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того, чтобы сняться с розыска за нарушение воинского учета, гражданин должен получить постановление ТЦК о штрафе. Это можно сделать только при личном присутствии военнообязанного в территориальном центре комплектования.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Читайте также:

Как начинается процесс снятия с розыска

Процесс отмены розыска нарушителя воинского учета и призыва начинается с назначения штрафа за нарушение правил учета.

Для этого в территориальном центре комплектования должны принять постановление о привлечении к административной ответственности.

Возможность дистанционного снятия с учета — насколько это реально

В материале отмечается, что вынести такое постановление можно только при личном присутствии и участии в деле военнообязанного.

Поэтому дистанционно снять розыск от ТЦК без административной ответственности невозможно, гражданин, который не явится в территориальный центр комплектования, так и будет находиться в розыске.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы восемь основных причин для объявления военнообязанных граждан в розыск от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие ограничения ждут уклонистов после объявления их в розыск ТЦК.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Реклама
Реклама
Реклама