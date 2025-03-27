Оголошення у розшук ТЦК — всі обмеження для громадян

Громадяни України у консульстві за кордоном. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Держава може запровадити обмеження проти громадян, яких оголосили у розшук за поданням територіального центру комплектування. Ці обмеження можуть зачепити навіть тих українців, які перебувають за межами України.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

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Після того, як військовозобов’язаний громадянин, який порушив правила військового обліку чи мобілізаційного процесу, був оголошений у розшук за поданням територіального центру комплектування, проти нього може бути запроваджена низка обмежень.

Так, громадяни, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані від мобілізації, навіть якщо працюють на критично важливому для вітчизняної економіки підприємстві.

Обмеження для українців за кордоном

Крім того, обмеження можуть торкнутися навіть тих військовозобов’язаних громадян, яких було оголошено у розшук під час їхнього перебування за кордоном.

Цій категорії громадян у консульствах України можуть відмовити у оформленні паспортних документів.

Для того, аби повернути собі тимчасово обмежені права, громадяни повинні вирішити питання із ТЦК і зняти свою персону з розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про вісім головних причин оголошення військовозобов’язаних громадян у розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як відображається інформація про розшук громадянина у застосунку "Резерв+".