Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Розыск от ТЦК — какие ограничения ждут уклонистов arrow

Розыск от ТЦК — какие ограничения ждут уклонистов

27 марта 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Объявление в розыск ТЦК — все ограничения для граждан
Граждане Украины в консульстве за рубежом. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государство может ввести ограничения против граждан, которых объявили в розыск по представлению территориального центра комплектования. Эти ограничения могут затронуть даже тех украинцев, которые находятся за пределами Украины.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Читайте также:

Проблемы с работой после розыска ТЦК

После того, как военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета или мобилизационного процесса, был объявлен в розыск по представлению территориального центра комплектования, против него может быть введен ряд ограничений.

Так, граждане, находящиеся в розыске, не могут быть забронированы от мобилизации, даже если работают на критически важном для отечественной экономики предприятии.

Ограничения для украинцев за рубежом

Кроме того, ограничения могут коснуться даже тех военнообязанных граждан, которые были объявлены в розыск во время их пребывания за рубежом.

Этой категории граждан в консульствах Украины могут отказать в оформлении паспортных документов.

Для того, чтобы вернуть себе временно ограниченные права, граждане должны решить вопрос с ТЦК и снять свою персону с розыска.

Напомним, мы ранее писали о восьми главных причинах объявления военнообязанных граждан в розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как отображается информация о розыске гражданина в приложении "Резерв+".

бронирование ТЦК и СП розыск паспорт консульство
Реклама
Реклама
Реклама