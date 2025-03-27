Объявление в розыск ТЦК — все ограничения для граждан

Граждане Украины в консульстве за рубежом. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Государство может ввести ограничения против граждан, которых объявили в розыск по представлению территориального центра комплектования. Эти ограничения могут затронуть даже тех украинцев, которые находятся за пределами Украины.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

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Проблемы с работой после розыска ТЦК

После того, как военнообязанный гражданин, который нарушил правила воинского учета или мобилизационного процесса, был объявлен в розыск по представлению территориального центра комплектования, против него может быть введен ряд ограничений.

Так, граждане, находящиеся в розыске, не могут быть забронированы от мобилизации, даже если работают на критически важном для отечественной экономики предприятии.

Ограничения для украинцев за рубежом

Кроме того, ограничения могут коснуться даже тех военнообязанных граждан, которые были объявлены в розыск во время их пребывания за рубежом.

Этой категории граждан в консульствах Украины могут отказать в оформлении паспортных документов.

Для того, чтобы вернуть себе временно ограниченные права, граждане должны решить вопрос с ТЦК и снять свою персону с розыска.

Напомним, мы ранее писали о восьми главных причинах объявления военнообязанных граждан в розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как отображается информация о розыске гражданина в приложении "Резерв+".