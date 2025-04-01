Розшук ухилянта та штраф від ТЦК - чи анулюються вони протягом 3 місяців

Група оповіщення ТЦК виявляє громадян, оголошених у розшук. Фото: "Суспільне"

Якщо на порушника військового обліку не був накладений штраф протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, то оштрафувати його за законом уже неможливо. Але щодо розшуку за ці самі порушення діють інші часові норми.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Санкції проти військовозобов’язаного громадянина, який порушив правила військового обліку — це адміністративні правопорушення.

Тож щодо цих санкцій діють норми відповідного кодексу. Скажімо, якщо з моменту виявлення порушення — неявки до ТЦК за повісткою (крім бойової повістки, або мобілізаційного розпорядження) — пройшло більше трьох місяців, громадянина не зможуть оштрафувати, бо закінчиться термін дії.

Чи припиниться розшук через три місяці

Але, разом з тим, пояснила адвокатка Дар’я Тарасенко, із розшуком за ті самі порушення ситуація є інакшою.

"Мета розшуку — знайти людину та доставити її до ТЦК. Якщо він не з'явився сам, його шукатимуть доти, доки поліція не затримає його або доки він сам не прийде розбиратися", — підкреслила юристка.

Тому "перечекати" розшук протягом трьох місяців, і він буде скасований — неможливо, бо розшук буде тривати й далі.

Нагадаємо, ми раніше писали про вісім основних причин оголошення військовозобов’язаного громадянина в обшук.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна скасувати розшук від ТЦК дистанційно.