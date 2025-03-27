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Как вырастить картофель без огорода — гениальный метод

27 марта 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как вырастить большой урожай картофеля без огорода — новый метод не требует почвы
Большой урожай картофеля в ящике. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Не имеете собственного огорода, но хотите иметь собственный урожай картофеля? Есть простой и эффективный метод, который позволяет запастись клубнем даже на балконе или во дворе. Этот способ экономит место, снижает риск болезней и обеспечивает комфортный уход за растениями.

Что это за технология и как вырастить картофель без огорода, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Express.

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Выращивание картофеля без огорода — что это за метод и что нужно иметь

Эта технология довольно проста — она предусматривает использование контейнеров без почвы.

Для выращивания картофеля вам необходимо:

  • большой контейнер или пластиковый бак (минимум 40 л);
  • дренажные отверстия для отвода лишней влаги;
  • щебень или гравий для дренажа;
  • безторфяной многоцелевой компост;
  • пророщенный семенной картофель (3-5 штук на контейнер).

 

Выращивание картофеля без огорода — что это за метод и что нужно иметь
Выращивание картофеля в контейнерах. Фото: patientgardener.co.uk

Как подготовить контейнеры и посадить картофель

Подготовить контейнер нужно следующим образом:

  • просверлите несколько дренажных отверстий на дне контейнера;
  • насыпьте слой щебня или гравия (около 5 см) для улучшения дренажа;
  • насыпьте 8-10 см безторфяного многоцелевого компоста.

Далее сажаем картофель в контейнеры:

  • разместите 3-5 пророщенных клубней на расстоянии одной ладони друг от друга;
  • засыпьте еще 8-10 см компоста поверх картофеля;
  • обильно полейте водой.

Как ухаживать за картофелем

Контейнер следует разместить в солнечном, защищенном от морозов месте. Поливайте регулярно, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. По мере роста картофеля подсыпайте грунт, покрывая молодые побеги.

 

Узнайте, как вырастить картофель без огорода
Урожай картофеля в ящике. Фото: freepik.com

Когда собирать урожай картофеля

Посаженный в марте-апреле картофель будет готов к сбору уже в июне-июле. Как только ботва пожелтеет и высохнет, можно осторожно выкапывать клубни.

Воспользуйтесь этим методом и наслаждайтесь свежим домашним картофелем даже в городских условиях.

 

Ранее мы писали, почему картофель не хочет прорастать после посадки.

Напомним, мы рассказывали, какой сорт картофеля нельзя сажать в Украине.

Также предлагаем узнать, когда сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю.

урожай овощи советы огород картошка

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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