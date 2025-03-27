Как вырастить большой урожай картофеля без огорода — новый метод не требует почвы

Как вырастить картофель без огорода — гениальный метод
Не имеете собственного огорода, но хотите иметь собственный урожай картофеля? Есть простой и эффективный метод, который позволяет запастись клубнем даже на балконе или во дворе. Этот способ экономит место, снижает риск болезней и обеспечивает комфортный уход за растениями.
Что это за технология и как вырастить картофель без огорода, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Express.
Выращивание картофеля без огорода — что это за метод и что нужно иметь
Эта технология довольно проста — она предусматривает использование контейнеров без почвы.
Для выращивания картофеля вам необходимо:
- большой контейнер или пластиковый бак (минимум 40 л);
- дренажные отверстия для отвода лишней влаги;
- щебень или гравий для дренажа;
- безторфяной многоцелевой компост;
- пророщенный семенной картофель (3-5 штук на контейнер).
Как подготовить контейнеры и посадить картофель
Подготовить контейнер нужно следующим образом:
- просверлите несколько дренажных отверстий на дне контейнера;
- насыпьте слой щебня или гравия (около 5 см) для улучшения дренажа;
- насыпьте 8-10 см безторфяного многоцелевого компоста.
Далее сажаем картофель в контейнеры:
- разместите 3-5 пророщенных клубней на расстоянии одной ладони друг от друга;
- засыпьте еще 8-10 см компоста поверх картофеля;
- обильно полейте водой.
Как ухаживать за картофелем
Контейнер следует разместить в солнечном, защищенном от морозов месте. Поливайте регулярно, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. По мере роста картофеля подсыпайте грунт, покрывая молодые побеги.
Когда собирать урожай картофеля
Посаженный в марте-апреле картофель будет готов к сбору уже в июне-июле. Как только ботва пожелтеет и высохнет, можно осторожно выкапывать клубни.
Воспользуйтесь этим методом и наслаждайтесь свежим домашним картофелем даже в городских условиях.
Ранее мы писали, почему картофель не хочет прорастать после посадки.
Напомним, мы рассказывали, какой сорт картофеля нельзя сажать в Украине.
Также предлагаем узнать, когда сажать картофель весной 2025 года по лунному календарю.
Читайте Новини.LIVE!